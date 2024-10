Tragedia nel Napoletano, bimbo di 10 anni si accascia durante la ricreazione e muore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma in una scuola elementare di Quarto (Napoli), dove un bimbo di 10 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore nel corso dell'intervallo. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, nulla è servito a salvarlo. Sul caso sarà presto avviata un'inchiesta.

Lo choc in classe

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre. Il bimbo si trovava in classe e stava trascorrendo la ricreazione insieme ai suoi compagni, come ogni giorno. Poi, improvvisamente, la tragedia. Lo studente si è sentito male, accasciandosi a terra, e non si è più ripreso.

L'allarme è stato dato subito. Gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto di corsa l'istituto scolastico Borsellino di Quarto (Napoli), sito in via Crocillo. Malgrado il tempestivo intervento del personale medico, non è però stato possibile fare nulla per salvare il bambino, che non ha mai più ripreso conoscenza. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile - si parla di oltre 45 minuti di rianimazione cardio-polmonare - ma alla fine si sono dovuti arrendere e constatare il decesso.

Le indagini

A raggiungere la zona anche i carabinieri della tenenza di Quarto, che si sono occupati di effettuare i rilievi sul posto, indispensabili per avere un punto di partenza da cui ricostruire la vicenda. Sono stati ascoltati compagni e insegnanti. Ancora ignote le cause della morte, ma a quanto pare il bambino si sarebbe sentito male, e avrebbe perso del sangue dalla bocca.

Tutti elementi che sono stati raccolti e che verranno sottoposti a chi di dovere.

L'autorità giudiziaria provvederà molto presto ad avviare un'inchiesta finalizzata proprio a fare chiarezza su questa tragedia.