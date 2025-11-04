Un altro lutto sul lavoro: operaio precipita da un silos di 10 metri e muore

Arriva dalla provincia di Rovigo la notizia di un nuovo fatale incidente sul posto di lavoro: a perdere la vita è un operaio di 47 anni, morto dopo essere precipitato da un silos di 10 metri. Le cause del terribile incidente sono ancora da accertare, ma ormai è allarme per i decessi avvenuti durante l'orario lavorativo.
Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, martedì 4 novembre, in un'azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino che si occupa di lavorare cereali. A quanto pare, per cause ancora da determinare, il 47enne è caduto dal tetto di un silos su cui stava operando. Il volo è stato fatale, tanto che per l'uomo non c'è stato scampo.
Immediata la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco di Adria, uniti agli operatori sanitari del 118, hanno raggiunto l'azienda di via Madonnina, sita a San Martino di Venezze. L'intervento si è verificato intorno alle ore 14.00, e nonostante i tentativi dei soccorritori non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del 47enne. Gli operatori sanitari hanno solo potuto accertare il decesso. Sul posto anche i carabinieri locali e gli ispettori dello Spisal.
In merito all'episodio è intervenuta la Uil del Veneto."L'ennesima caduta dall'alto, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo. Nonostante i protocolli, i controlli, gli allarmi, non si riesce a spezzare questa lunga catena di infortuni. Occorre un passo in più, occorre capire che la fretta e il profitto non possono costare vite umane.Bisogna rallentare, fermarsi quando si percepisce il pericolo, mettere la vita al primo posto", ha dichiarato alle agenzie di stampa il segretario generale Roberto Toigo. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire alle dinamiche della vicenda.