Un altro lutto sul lavoro: operaio precipita da un silos di 10 metri e muore

Arriva dalla provincia di Rovigo la notizia di un nuovo fatale incidente sul posto di lavoro: a perdere la vita è un operaio di 47 anni, morto dopo essere precipitato da un silos di 10 metri. Le cause del terribile incidente sono ancora da accertare, ma ormai è allarme per i decessi avvenuti durante l'orario lavorativo.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, martedì 4 novembre, in un'azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino che si occupa di lavorare cereali. A quanto pare, per cause ancora da determinare, il 47enne è caduto dal tetto di un silos su cui stava operando. Il volo è stato fatale, tanto che per l'uomo non c'è stato scampo.

Immediata la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco di Adria, uniti agli operatori sanitari del 118, hanno raggiunto l'azienda di via Madonnina, sita a San Martino di Venezze. L'intervento si è verificato intorno alle ore 14.00, e nonostante i tentativi dei soccorritori non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del 47enne. Gli operatori sanitari hanno solo potuto accertare il decesso. Sul posto anche i carabinieri locali e gli ispettori dello Spisal.