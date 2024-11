Tragedia in Salento: 17enne morta nel sonno. Aveva una tonsillite

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questa mattina a Patù, comune della provincia di Lecce, dove una ragazzina di 17 anni è stata trovata morta nel letto dai suoi familiari. L'adolescente si trovava a casa da qualche giorno a causa di una febbre persistente, ma le sue condizoni fisiche non avevano destato alcuna preoccipazione tale da poter pensare che si potesse verificare un evento così infausto.

La tragedia

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, lunedì 18 novembre: quando i congiunti della giovane l'hanno trovata priva di sensi, purtroppo, era ormai troppo tardi. Nonostante la tempestività dell'intervento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 17enne, sul quale ora la procura della Repubblica di Lecce intende fare chiarezza: proprio per questo motivo la salma della vittima, non ancora restituita ai genitori, sarà sottoposta ad autopsia.

Per il momento si sa solo che l'adolescente si trovava da qualche giorno in casa per via di un'apparente sindrome influenzale che aveva provocato una febbre persistente. Gli effetti di questo malessere l'avevano costretta a letto a partire dallo scorso venerdì 15 novembre e, stando a quanto riferito dai genitori, sarebbe stata diagnosticata una semplice tonsillite.

I sintomi, non gravi, non avevano destato particolari preoccupazioni, per cui la giovane si stava curando a casa con un antibiotico: nulla lasciava presagire che le sue condizioni si sarebbero potute aggravare né che fosse necessario rivolgersi a una struttura ospedaliera per combattere la presunta infezione alle tonsille da cui sembrava essere partito tutto. A completare un quadro non preoccupante anche il fatto che la vittima non aveva alcuna patologia pregressa.

La morte potrebbe essere avvenuta nel sonno, dato che i familiari si sono recati in camera sua proprio perché, contrariamente rispetto ai suoi soliti orari, non si era ancora alzata dal letto. Ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari si è purtroppo rivelato inutile. Data la situazione particolare, il personale del 118 ha contattato le forze dell'ordine: a giungere sul posto i carabinieri, i quali hanno raccolto le testimonianze dei parenti della giovane vittima e poi inoltrato la segnalazione al magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Lecce.

Una delle prime ipotesi circolate, ovviamente da confermare

con lo svolgimento degli esami autoptici, è che a causare il decesso sia stata un', all'origine della quale potrebbe esserci lo stesso medicinale che la 17enne stava assumendo per curarsi.