Tragedia sul Monte Bianco, alpinista italiano muore dopo essere precipitato dalle Pyramides Calcaires

Tragedia sul Monte Bianco, dove un alpinista ha purtroppo perso la vita dopo essere caduto nel vuoto. L'episodio si è verificato nel corso della gionata di oggi, mercoledì 7 agosto, e si tratta, purtroppo, dell'ennesimo incidente avvenuto in montagna. L'uomo sarebbe caduto per oltre 200 metri e per lui non ci sarebbe stato scampo.

Alpinisti in cordata

L'incidente di montagna si è verificato sulle Pyramides Calcaires, le cosiddette vette gemelle del massiccio del Monte Bianco. L'alpinista che ha perso la vita è un 41enne piemontese. L'uomo si trovava in cordata insieme a un collega quando si è verificato il dramma. I due stavano facendo una discesa a quota 2600 metri, in Val Veny. A quanto pare stavano seguendo un percorso errato e si trovavano ad affrontare un temporale.

Stando a quanto ricostruito da Aosta Sera, i due avrebbero cercato di ripararsi e proprio in quel frangente il 41enne sarebbe improvvisamente caduto, facendo un volo di circa 200 metri. Il tutto sotto gli occhi del collega, che ha assistito impotente. L'uomo ha cercato di raggiungere il compagno ma, una volta trovato soltanto il suo zaino, ha subito contattato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso alpino valdostano.

Le indagini

Tratto in salvo, l'uomo è stato prelevato e portato a Courmayeur, dove sarà ascoltato dagli inquirenti.

Quanto al 41enne, l'uomo è stato trovato senza vita e il suo corpo è stato. Spetta ora agli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.