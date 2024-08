Tragedia in Val Badia, base jumper lombardo muore dopo un lancio dal Piz da Lech

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente mortale per un base jumper lombardo in Alto Adige: la vittima, un uomo di 36 anni, è deceduta dopo un lancio dal Piz da Lech nelle Dolomiti, sul Gruppo del Sella nel versante della Val Badia.

La tragedia si è verificata nella giornata di oggi, martedì 6 agosto, intorno a mezzogiorno. Non è ancora chiaro il motivo per cui il lancio del base jumper non è andato a buon fine, per cui non si sa se l'incidente si sia verificato a causa di un malfunzionamento dell'attrezzatura del 36enne oppure per un errore umano durante la manovra.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i soccorritori, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sportivo lombardo. Gli uomini della polizia locale e i carabinieri hanno dato subito il via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Qualche giorno fa, per la precisione lo scorso sabato 3 agosto, un

simile si è verificato in Trentino: a perdere la vita, dopo un lancio dal Becco dell'Aquila, un francese di 33 anni, precipitato tragicamente a causa di un errato stallo della vela nelle ultime fasi del volo.