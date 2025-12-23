Tragedia in Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina: cosa è successo

Non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni che lo scorso lunedì 15 dicembre è caduto nella piscina comunale di Curon in val Venosta, restando sommerso. Purtroppo, malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi e dei medici, il piccolo è deceduto nella giornata di oggi. Stando a quanto si apprende, la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo di indagine in merito all'incidente.

Secondo le informazioni trasmesse sino ad ora, il terribile fatto si è verificato lunedì pomeriggio, nella nuova piscina comunale. Il piccolo è improvvisamente caduto, finendo sott'acqua. In un secondo momento è stato rinvenuto privo di sensi sul fondo di una delle vasche. I soccorsi si sono attivati immediatamente. Il bambino è stato immediatamente sottoposto a manovre di rianimazione cardio-polmonare, eseguite sul posto. Poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Per rendere il tragitto più rapido, è stato attivato l'elisoccorso Pelikan 3.

I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. Non è possibile sapere per quanto tempo il piccolo sia rimasto sott'acqua, pertanto non è ancora chiaro quale sia l'entità dei danni riportata. Dopo otto giorni di agonia - durante i quali è rimasto ricoverato nel reparto di Terapia intensiva - il bambino è spirato questa mattina (martedì 23 dicembre), quando è stata dichiarata la morte cerebrale.

Grandissimo lutto per il Comune di Curon: il Consiglio comunale ha dedicato al piccolo un minuto di silenzio. La struttura in cui è avvenuta la tragedia era stata inaugurata solo di recente.

Del caso si stanno occupando i, coordinati dalla procura della Repubblica di Bolzano. Gli inquirenti intendono ricostruire le esatte dinamiche di questa terribile vicenda, così da risalire a eventuali responsabilità.