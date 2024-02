Tre 13enni pestate da branco di ragazzini a Roma: schiaffi e pugni per una foto su Instagram

Un episodio inquietante, quello accaduto nei giorni scorsi a tre 13enni di Roma, picchiate da un branco di adolescenti a breve distanza dalla loro scuola a causa del contenuto di un post pubblicato su Instagram. Le giovani, finite in ospedale a causa delle ferite riportate, hanno raccontato la terribile aggressione di cui sono state vittime alle rispettive famiglie, dando avvio alle indagini da parte dei carabinieri della stazione Roma San Giovanni.

Tra challenge di vario genere, alcune delle quali pericolosissime, scene di bullismo e atti di vandalismo ripresi con gli smartphone, spesso e volentieri il contenuto caricato dagli adolescenti sui social network diviene oggetto dell'attenzione mediatica. In questo caso al centro della disputa nata tra giovanissimi ci sarebbe nello specifico un "gioco virtuale" particolare: si tratta del cosiddetto "Ti nomino, ti critico, ti giudico", una specie di lista di persone conosciute a cui vengono attribuite valutazioni su specifiche categorie, tra cui ad esempio l'aspetto fisico o il carattere.

Proprio questo elenco sarebbe alla base del malcontento nato tra circa una trentina di ragazzini, infastiditi per i giudizi ricevuti e pubblicati sui social, anche se in realtà i nomi erano stati in parte oscurati. Evidentemente, tuttavia, i diretti interessati si sono comunque riconosciuti nella lista e non hanno preso affatto bene questo genere di esposizione. Alcune amiche dei protagonisti involontari del post incriminato hanno contattato le ragazzine per richiederne la rimozione: avvertimenti che hanno iniziato comunque a evolversi in vere e proprie minacce.

Giovedì 8 febbraio, a due giorni esatti dalla pubblicazione su Instagram, avviene il confronto con le tre 13enni, ma invece che trattarsi di un incontro chiarificatore si trasforma in un'aggressione vera e propria. Le adolescenti vengono circondate e spintonate da un nutrito gruppo di persone, all'incirca una trentina di minorenni, tra ragazzi e ragazze, i quali le allontanano progressivamente dall'uscita della scuola media di San Giovanni a Roma che frequentano. A quel punto parte la vendetta, fatta di insulti, calci, schiaffi e pugni: le giovani vengono costrette a inginocchiarsi per chiedere scusa e presumibilmente, ma ancora gli inquirenti sono alla ricerca delle prove, la scena sarebbe stata immortalata in un video. Le vittime sono state salvate da un altro gruppo di persone che ha assistito alla scena.

Finite al pronto soccorso, a causa delle lievi ferite riportate, hanno deciso di raccontare tutto ai propri genitori: i carabinieri sono all'opera per cercare di risalire ai responsabili.