Tubo dell'acqua rotto, crolla il controsoffitto del Tribunale di Roma

Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 8 febbraio, la Corte d'Appello del Tribunale di Roma è stata evacuata a causa di un allagamento improvviso dovuto alla rottura di una tubatura dell'acqua: la copiosa perdita ha comportato il crollo parziale di un controsoffitto al pianterreno.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 11.00 all'interno della Cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Stando a quanto riferito dai testimoni, per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma per precauzione i dipendenti del tribunale e tutti i presenti sono stati fatti uscire all'esterno dai vigili del fuoco, i quali si sono occupati di effettuare una prima ricognizione per valutare l'entità dei danni e la sicurezza della struttura. Sono stati in tanti, tra gli avvocati che si trovavano nei locali della Corte d'Appello, a condividere sui social network video e foto per mostrare le condizioni dopo il crollo del controsoffitto.

Ad occuparsi di condurre le indagini per risalire all'origine del problema e per accertarsi del fatto che fosse sicuro tornare all'interno dell'edificio e consentire alle attività del Tribunale di Roma di riprendere regolarmente i vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti con la squadra 9/A del distaccamento di Prati. Insieme ai pompieri hanno raggiunto i locali di piazzale Clodio anche i carabinieri e un funzionario

All'origine del problema ci sarebbe la rottura di un tubo dell'acqua: le infiltrazioni hanno causato il cedimento di una parte del controsoffitto che si trova all'ingresso della corte, oltre che l'allagamento del pianterreno: i pannelli inzuppati sono precipitati verso il basso trascinando con sé anche alcuni tralicci di ferro. "Soffitto crollato, palazzo evacuato, udienze sospese. 'Papa Pio VII: Ricordati figliolo che la Giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Marchese del Grillo: Eh, lo so, Santità. Giustizia dell'altro mondo...'. Dialogo dal film Il marchese del Grillo, con Alberto Sordi" , ha commentato su Facebook l'avvocato Nucera.