Ubriaco alla guida, travolge una donna con le nipotine. Morta la 27enne, illese le bimbe

Un grave incidente stradale ha sconvolto l'intera comunità di Camposano, piccolo centro del Napoletano. Nella serata di ieri una donna stava passeggiando in via Croce San Nicola, insieme alle due nipotine di 10 e 7 anni, quando è stata investita da un'auto, una Suzuki Splash, guidata da un 26enne incensurato. Centrata in pieno la 27enne è stata sbalzata in un terreno, oltre un muro alto un metro e mezzo. La donna è morta sul colpo, le due bimbe sono miracolosamente illese ma in stato di choc.

L'arresto per omicidio stradale

L'uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. A quel punto sono scattate le manette. L'automobilista è stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. La legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un'autovettura, per i neopatentati e per i professionisti del volante.

Il tasso alcolemico

Guidare dopo aver bevuto anche un solo bicchiere di bevanda alcolica aumenta il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali. Di solito basta aspettare due o tre ore per portare a zero l’alcolemia di un bicchiere di bevanda alcolica consumata; se non si è digiuni il tempo può anche ridursi a una o due ore.

L'alcol test

Quando si viene fermati dalle forze dell’ordine per un controllo, si può essere sottoposti all’alcol test. Questo dispositivo, chiamato etilometro, calcola la concentrazione di alcol nell’aria espirata e stima il tasso alcolico. Di solito, l’alcol test viene effettuato due volte, con due misurazioni separate da cinque minuti.

Il rifiuto di sottoporsi al test è un reato che comporta una decurtazione di dieci punti sullae le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.