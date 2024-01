Udine, 31enne sgozzato dopo la festa di Capodanno: caccia al killer

Capodanno di sangue a Udine. Un uomo di 31 anni è stato aggredito e ucciso questa mattina nella zona di Laghetto Alcione in via dei Prati, nella zona di viale Palmanova. La vittima, un cittadino italiano di origine dominicana, è stato assassinato con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata dalle forze dell'ordine, il fatto di sangue sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite scoppiata dopo la festa per la fine del 2023 per futili motivi.

Come riportato da Udine Today, l'allarme è scattato attorno alle ore 8.00 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, è arrivata un'ambulanza, insieme a numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Presenti sulla scena del crimine anche la polizia di Stato e il pubblico ministero Elisa Calligaris. Il 31enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma per lui non c'è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli investigatori sono al lavoro per individuare l'assassino e il movente della lite sfociata in omicidio. La speranza delle forze dell'ordine è di poter avere a disposizione testimonianze per velocizzare l'identificazione del killer. Da valutare anche l'arma del delitto: in base alle prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un coltello o di una bottiglia di vetro rotta. Secondo quanto confermato dalle autorità, fino a questo momento non risulterebbero persone fermate ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta sugli sviluppi delle indagini.

Udine ma non solo, violenza anche in altre città italiane. Bilancio momentaneo di un morto e due feriti a Napoli e provincia. Ad Afragola una donna di 45 anni è morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti in via Plebiscito. Un'altra donna, di 50 anni, è rimasta ferita all'addome da un proiettile vagante nel quartiere Forcella ed attualmente è ricoverata in prognosi riserva al Cardarelli. Un vero e proprio agguato, invece, è stato registrato in serata: ferite due persone, rispettivamente al ginocchio e alla tibia, ma non sono in gravi condizioni. A Cagliari, invece, un 22enne è stato accoltellato a Cagliari, in pieno centro storico: l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Ferito all'addome, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu.