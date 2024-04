United Airlines potenzia il servizio estivo tra Milano e Chicago

United Airlines ha esteso - anticipandolo di quasi un mese - il suo servizio stagionale dall’aeroporto di Milano Malpensa al Chicago O'Hare per il 2024. I passeggeri dall'Italia possono così avere più tempo per visitare Chicago e proseguire verso altre destinazioni nelle Americhe. United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia su questa destinazione rispetto a qualsiasi altro vettore.

Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa su quelli giornalieri annuali di United da Milano a New York/Newark e tra Roma e New York/Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York/Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. United offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024.

Il volo sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United PolarisSM, 21 posti nella classe United Premium PlusSM e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe.

"Siamo lieti di estendere il nostro servizio per la stagione estiva di quest'anno, consentendo ai nostri passeggeri in Italia di prenotare prima il loro prossimo viaggio negli Stati Uniti - dichiarato Walter Cianciusi, Country sales manager Italy di United Airlines - per questa estate opereremo il programma estivo transatlantico più ampio nella nostra storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe".

“La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti – commenta Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato di Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia”.

L'estensione del volo da Milano a Chicago sottolinea la leadership tra le compagnie aeree statunitensi come il vettore transatlantico più grande volando direttamente da 38 destinazioni per l'estate 2024. United continua ad essere l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife. Il programma 2024 include anche nuovi voli da Marrakech a New York/Newark (soggetti ad approvazione governativa), Atene a Chicago O'Hare, Faro a New York/Newark, Barcellona a San Francisco, la ripresa del servizio stagionale Reykjavik-New York/Newark, oltre a voli aggiuntivi da Roma.

United aumenterà anche il suo volo estivo stagionale Malaga-New York/Newark a giornaliero e inizierà il servizio in anticipo, il 3 maggio 2024.

Inoltre, la compagnia aerea riprenderà alcune delle sue altre rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Barcellona, Roma, Milano e Napoli per dare ai clienti più tempo e flessibilità per esplorare destinazioni negli Stati Uniti.