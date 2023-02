Uomo trovato morto in mare con una corda stretta attorno al collo

Choc a Torre Annunziata (Napoli), dove in mare è stato rinvenuto il cadavere di un uomo con una corda ancora stretta al collo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale, e al momento sulla vicenda permane un fitto mistero.

Il ritrovamento

Il corpo è stato individuato in mare da alcuni pescatori nel pomeriggio di domenica 26 febbraio, intorno alle ore 17. Gli uomini si trovavano in barca nella zona nota come delle Sette Scogliere, nelle acque di Rovigliano, tra Torre Annunziata e Castellammare, quando si sono accorti del cadavere che galleggiava sulla superficie.

Immediata la chiamata ai soccorsi e alle forze dell'ordine. Il corpo è stato recuperato e poi portato a terra. A un primo esame, è apparso subito chiaro che potrebbe essersi trattato di una morte violenta. Attorno al collo del defunto, infatti, c'era una corda.

Gli inquirenti non hanno rilasciato molte altre informazioni. Il cadavere non è stato ancora identificato e al momento si stanno verificando i nomi di tutte le persone scomparse in quest'ultimo periodo. Stando a indiscrezioni, si tratta di un'uomo di età compresa fra i 35 e i 40 anni. Non sono stati rinvenuti documenti.

Il corpo è stato sequestrato e nelle prossime ore sarà molto probabilmente effettuata un'autopsia su disposizione della magistratura. Tante le persone ad assistere alle operazioni di recupero del cadavere, poi portato via. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Torre Annunziata.

Un mistero da risolvere

Gli inquirenti non escludono ovviamente alcuna pista. La corda intorno al collo, tuttavia, fa pensare a una morte violenta, a un omicidio. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, alla corda sarebbe stata appesa anche una pietra.

Secondo quanto riferito dal portale online Ottopagine, la Procura di Torre Annunziata ha avviato un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio. Non si esclude, tuttavia, neppure l'ipotesi del suicidio.