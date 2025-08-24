Venezia, finiscono nel canale per un selfie: cosa è successo

Esperienza da dimenticare per un gruppo di turisti che è oggi è finito nell'acqua di uno dei canali di Venezia dopo essere caduto dalla gondola. L'imbarcazione, infatti, si ribaltata, sbalzando fuori tutti passeggeri, incluso il gondoliere. Il filmato dell'accaduto è diventato presto virale sui social network.
Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 24 agosto. Lo stupore, per chi si è suo malgrado trovato ad assistere, è stato enorme. A un certo punti una delle gondole, carica di turisti, si è ribaltata, e le persone che stava trasportando - incluso il conducente - sono finite in acqua. Chiaramente tutti si sono attivate per aiutare i passeggeri a tornare sulla terraferma. Nel video si vedono alcuni dei passeggeri che ancora nuotano in acqua, mentre altri si arrampicano su una parete per cercare di tornare all'asciutto.
A quanto pare a causare il ribaltamento della gondola sarebbero stati i movimenti troppo bruschi e poco attenti compiuti dai turisti. Sembra infatti che i passeggeri stessero facendo dei selfie, passando da una zona all'altra, e ciò avrebbe portato l'imbarcazione a sbilanciarsi e a girarsi. Il risultato? Sono finiti tutti a bagno. Per fortuna, a parte l'iniziale spavento, nessuno si è fatto male. Non sono stati segnalati dei feriti.
Si cerca ora di capire se il motivo del ribaltamento sia effettivamente da individuare nei movimenti dovuti ai selfie, oppure no. Sui social la vicenda è stata molto commentata. "Basta non sporgersi tutti su una lato per fare la foto ed ascoltare quello che dice il gondoliere, per rovesciare una gondola ci vuole davvero tanto impegno!", ha scritto un'utente su Facebook."Avranno sicuramente un ricordo indelebile di quei momenti", scherza qualcuno. "Bellissimo dai, per rompere la monotonia e dare sfondi per foto originali... non è mica una tragedia", afferma un altro.