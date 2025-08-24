Venezia, finiscono nel canale per un selfie: cosa è successo

Esperienza da dimenticare per un gruppo di turisti che è oggi è finito nell'acqua di uno dei canali di Venezia dopo essere caduto dalla gondola. L'imbarcazione, infatti, si ribaltata, sbalzando fuori tutti passeggeri, incluso il gondoliere. Il filmato dell'accaduto è diventato presto virale sui social network.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 24 agosto. Lo stupore, per chi si è suo malgrado trovato ad assistere, è stato enorme. A un certo punti una delle gondole, carica di turisti, si è ribaltata, e le persone che stava trasportando - incluso il conducente - sono finite in acqua. Chiaramente tutti si sono attivate per aiutare i passeggeri a tornare sulla terraferma. Nel video si vedono alcuni dei passeggeri che ancora nuotano in acqua, mentre altri si arrampicano su una parete per cercare di tornare all'asciutto.

A quanto pare a causare il ribaltamento della gondola sarebbero stati i movimenti troppo bruschi e poco attenti compiuti dai turisti. Sembra infatti che i passeggeri stessero facendo dei selfie, passando da una zona all'altra, e ciò avrebbe portato l'imbarcazione a sbilanciarsi e a girarsi. Il risultato? Sono finiti tutti a bagno. Per fortuna, a parte l'iniziale spavento, nessuno si è fatto male. Non sono stati segnalati dei feriti.