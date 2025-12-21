Vergogna a Carnago, ragazzi vandalizzano il presepe e postano la foto sui social

Un atto davvero vergognoso quello che è stato commesso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre a Carnago, in provincia di Varese: il presepe allestito in paese è infatti stato vandalizzato da un gruppo di giovani. L'episodio è stato denunciato dal gruppo Facebook Vivere Carnago e Rovate, che ha pubblicato le foto di quanto accaduto. Sono stati gli stessi autori del gesto irrispettoso a postare sui social le immagini della loro "bravata", vantandosi con gli amici.

Negli scatti si vedono almeno sette ragazzi. I giovani si sono introdotti nella capanna del presepe, e lì hanno pensato di scattare una fotografia di gruppo. Prima, però, hanno voluto ridicolizzare la scena. La bottiglia di gin che avevano con loro è finita nella mangiatoia ancora vuota. Poi si sono messi in posa, con il dito medio ben alzato. Una mancanza di rispetto inaudita nei confronti della comunità e di chi dà valore al simbolo del presepe. Le immagini sono finite sui social, e il gruppo Vivere Carnago e Rovate ha voluto riproporle nella speranza che qualcuno potesse riconoscere gli autori del gesto. L'intenzione, infatti, è quella di contattare la polizia locale e denunciare.

" Ignoranti, nel senso che davvero ignorano le regole del vivere civile, del rispetto per tutta una comunità. L'atto vandalico mortifica il lavoro di tanti volontari che anno dedicato tempo e fatica per realizzare qualcosa per tutta la collettività. Un gesto di cui poi si sono vantati sui social come se fossero chissà chi mentre hanno semplicemente fornito un elemento utilissimo alla loro identificazione" , ha commentato su Facebook Barbara Carabelli, sindaco di Carnago.

A quanto pare alcune statue del presepe sono state addirittura danneggiate.

"Io voglio sperare nei genitori. In ogni caso noi andremo avanti con gli accertamenti per individuare i responsabili"

L'invito è quello di rivolgersi all'amministrazione comunale e parlare., ha concluso il sindaco.