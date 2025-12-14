Dà fuoco alla casa di Babbo Natale: le fiamme raggiungono le case vicine

Un gesto vergognoso, oltre che pericoloso, quello compiuto da un 48enne residente a Scandiano (Reggio Emilia), che ha deciso di dare alle fiamme la casetta di Babbo Natale, installata nel paese per accogliere i bambini. L'uomo è stato prontamente denunciato dai carabinieri, mentre la costruzione in legno è stata salvata dai vigili del fuoco. Naturalmente l'episodio ha suscitato grande amarezza. Oltre al palese sfregio, l'incendio avrebbe potuto provocare danni ben più seri, dato che le fiamme stavano raggiungendo le abitazioni vicine.

Il fatto si è verificato alcuni giorni fa, in piena notte. L'uomo ha dato fuoco alla casetta che si trovava in piazza Duca D'Aosta e le fiamme sono arrivate alle finestre degli edifici limitrofi. L'allarme è scattato subito, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno sedato il rogo.

Del fatto sono stati subito informati anche i carabinieri di Scandiano, che in breve tempo, servendosi delle videocamere di sorveglianza, hanno rintracciato il responsabile: un 48enne residente del paese. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.

"Dare fuoco alla casetta di Babbo Natale in piazza è un gesto ignobile. Avete bruciato un luogo pensato per i bambini e per le famiglie. Questo non è disagio, non è protesta, non è una bravata: è vandalismo puro. Un atto vigliacco che mostra solo disprezzo per il bene comune e per la nostra comunità" , sono le parole del sindaco Matteo Nasciuti, che ha scritto un post su Facebook. "Chi ha fatto questo risponderà delle proprie azioni. Scandiano non vi giustifica e non vi farà sconti. A chi sceglie la distruzione rispondiamo con fermezza. Ps: grazie come sempre a forze dell'ordine e vigili del fuoco, uomini e donne straordinari".

A quanto pare il soggetto denunciato avrebbe dei precedenti. Lo scorso agosto, infatti, è stato deferito per aver appiccato il fuoco a un cassonetto dei rifiuti.

In quell'occasione erano rimaste danneggiate due auto dell'associazione Auser.

Dopo il brutto episodio, la casetta di Babbo Natale è stata ricostruita, così da non privare i bambini della gioia di incontrare il loro beniamino.