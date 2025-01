Il clamoroso errore del vigile: raffica di multe ed auto rimosse. Cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un vigile urbano aveva multato diverse auto in sosta, disponendone inoltre la rimozione coatta (come previsto in casi del genere) in quanto i mezzi in questione erano a suo avviso stati parcheggiati non tenendo conto delle imminenti operazioni di pulizia strade che si sarebbero svolte da lì a poco. Peccato però che per quel giorno non fosse in realtà prevista nessun'opera di pulizia stradale. E così, i proprietari delle vetture rimosse si sono trovati a dover pagare circa 200 euro (fra multa ed intervento del carro attrezzi) pur non avendo mai commesso l'infrazione che veniva loro contestata. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Firenze, per una vicenda che ha causato ben più di qualche polemica fra i residenti di piazza Dalmazia. Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano La Nazione, tutto è iniziato nella notte fra martedì e mercoledì: sulla base di quanto ricostruito a posteriori, l'agente della polizia municipale in servizio quella sera pensava a quanto pare che da lì a poco sarebbero arrivati i mezzi della pulizia strade.

Ed avendo notato i veicoli posteggiati proprio in quegli spazi che avrebbero dovuto essere puliti, ha provveduto ad elevare la sanzione prevista in casi del genere per poi avvertire il carro attrezzi. Si sarebbe trattato tuttavia di un errore commesso in buona fede: secondo quanto ipotizzato, il vigile non si sarebbe accorto infatti che la pulizia in quell'area fosse prevista solo il terzo martedì del mese da mezzanotte alle 6 (e non ogni martedì). Ecco quindi che i proprietari, quando al mattino non hanno più visto le rispettive macchine, non hanno nascosto la sorpresa e l'irritazione per quanto successo una volta venuti a conoscenza dell'equivoco.

Anche a causa di un esborso economico non indifferente: oltre alla contravvenzione di 170 euro, ogni proprietario si sarebbe trovato a dover spendere altri 25 euro per poter recuperare il proprio mezzo dal deposito di via Stazione delle Cascine dove era stato portato. Sembra quindi che gli animi si siano surriscaldati, tra alcuni proprietari che rifiutavano di pagare ed i dipendenti del deposito che svolgevano il loro lavoro. Preso atto della questione, il comando fiorentino della polizia municipale avrebbe ammesso l'equivoco sorto ed avrebbe assicurato l'annullamento delle multe ed il rimborso per l'intervento del carro attrezzi.

I cittadini "vittime" dell'errore dovrebbero quindi essere contattati dagli agenti a breve. Una storia che dovrebbe quindi chiudersi con il lieto fine, se non altro. Anche se, c'è da scommetterci, difficilmente gli automobilisti interessati la dimenticheranno in tempi brevi.