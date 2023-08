Vince un milione giocando un euro, caccia al fortunato vincitore

La dea bendata non guarda proprio in faccia nessuno e può capitare che "baci" alcuni posti già toccati in precedenza dalla fortuna. È così nella città di Lanciano, Comune di 35mila abitanti in provincia di Chieti, dove in soli nove mesi due ricevitorie vicine tra di loro hanno regalato oltre tre milioni di euro. Nell'ultimo caso, il fortunato e misterioso vincitore ha portato a casa ben un milione di euro giocando soltanto un euro al Million day, gioco collegato al Lotto che ha due estrazioni giornaliere alle 13 e alle 20.30.

La super vincita

La puntata fortunata è stata fatta sabato 26 agosto e la vittoria è arrivata con l'estrazione serale. I numeri fortunati sono stati giocati nella tabaccheria di via del Mare della città abruzzese gestita dai coniugi Massimiliano. Chi ha effettuato la giocata ha indovinato 5 numeri su 55 con una schedina a quota fissa in cui è stato puntato, come detto, un euro: l'estrazione ha visto uscire i numeri 13, 24, 31, 44, 52. La scoperta è stata fatta soltanto nella giornata di lunedì 28 agosto anche se già in città serpeggiavano le prime indiscrezioni: il titolare, dopo aver compilato il resoconto di giocate e incasso che ha effettuato per Lottomatica, non credeva ai suoi occhi: il milione di euro era stato centrato proprio nella sua ricevitoria.

Caccia al milionario

La notizia ufficiale è circolata, però, soltanto nelle ultime ore dopo che il bollettino è stato diffuso dal gruppo che lavora per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A Lanciano, da quel momento, si cerca chi possa aver compilato la cinquina vincente ma fino a questo momento le ricerche non hanno portato i risultati sperati. " Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato o la fortunata. La nostra ricevitoria è molto frequentata e in questo periodo ancor di più perché qui transitano in tanti che raggiungono le spiagge della Costa dei Trabocchi ", hanno affermato i titolari della tabeccheria al Gazzettino. " Tra l'altro, proprio di fronte c'è una stazione di servizio e quindi è impossibile riuscire a risalire a chi è stato baciato della dea bendata" .