Prof sospeso per aver rimproverato la studentessa "satanista"

Una croce capovolta appesa al collo. Si presentò in classe così una studentessa di una scuola superiore di Palermo agli inizi del 2024, pochi giorni dopo la strage di Altavilla Milicia, dove una famiglia venne sterminata durante un rito di purificazione dal male. Immediata la reazione del professore in aula: cosa rappresenta quel simbolo? "Sono una satanista", avrebbe risposto la giovane.

Uno scambio che suscitò un acceso confronto, con tanto di intervento della dirigenza scolastica. Il risultato? Il docente venne sospeso per tre giorni e privato della retribuzione per aver violato il principio di riservatezza e per aver mortificato l’alunna davanti all’intera classe. Inoltre, avrebbe violato i dati sensibili sull’orientamento religioso della ragazza, riferendo l’episodio a una collega non appartenente al consiglio di classe genitore di un altro studente. E il Tribunale del Lavoro ha dato ragione alla preside.

Come riportato dal Corriere della Sera, il professore ha impugnato la decisione della dirigente, con la quale aveva già avuto dei contrasti, tanto da aver chiesto il trasferimento. Ma, come anticipato, il giudice del lavoro gli ha dato torto: le cose non sarebbero andate come raccontate dal ricorrente e durante la discussione il professore avrebbe negato qualsiasi dignità filosofica o religiosa al credo della sua alunna.

Ma non è tutto. Per il Tribunale il comportamento del docente sarebbe stato contrario ai doveri professionali e alla laicità della scuola pubblica. Inoltre, il paragone con la strage di Altavilla sarebbe stato “certamente offensivo e diffamatorio”, tanto da turbare la giovane.

Da qui la sentenza favorevole alla preside: la sanzione era corretta e configurabile come grave negligenza secondo il contratto collettivo nazionale. Per il prof oltre il danno la beffa: