"Vieni, ti accompagno...". Poi l'egiziano la stupra fuori dal pronto soccorso

Orrore a Roma, per la precisione in zona Cinecittà, dove una ragazza di 31 anni è stata aggredita e violentata poco dopo essere uscita dall'ospedale da un giovane conosciuto da poco. Il responsabile, un 33enne egiziano, è stato finalmente catturato e ora si trova dietro le sbarre del carcere.

Cosa è accaduto

I fatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si sono verificati lo scorso 23 agosto. La vittima aveva conosciuto il suo aguzzino quel giorno stesso, quando era uscita col fidanzato e altri due ragazzi. Fra questi ultimi, infatti, si trovava il 33enne.

Il gruppo aveva trascorso la mattinata insieme. Poi, in zona Porta Furba, la 31enne aveva messo male un piede ed era caduta, facendosi male a una caviglia. Per tale ragione era stata accompagnata dai ragazzi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Una volta dimessa, la giovane aveva però trovato ad aspettarla il 33enne. L'egiziano le aveva detto di essere stato incaricato di venirla a prendere e la vittima si era fidata, seguendolo e trascorrendo con lui alcune ore. Alla fine, accorgendosi che il giovane non la stava portando dal fidanzato, la ragazza si era insospettita.

Il 33enne insisteva col dire che il resto del gruppo li stava aspettando al cinema, ma la ragazza, avvertito il pericolo, aveva cercato di allontanarsi. Troppo tardi. Con uno scatto repentino, l'egiziano l'aveva trascinata in una zona appartata di piazza dei Consoli e spinta contro un muretto, cominciando a picchiarla e a molestarla sessualmente. Riuscito a gettarla a terra, aveva infine abusato di lei. Dopo aver lottato con tutte le sue forze, la 31enne si era rimessa in piedi, scappando dal suo aggressore. Provvidenziale l'intervento di un negoziante, al quale la vittima aveva chiesto aiuto. Era stato l'uomo, infatti, a contattare i carabinieri.

I soccorsi e le indagini

Raggiunta dagli operatori del 118 e dai carabinieri di Cinecittà, la 31enne aveva raccontato la sua storia, ricevendo le cure del caso. In ospedale, i medici avevano successivamente riscontrato lesioni compatibili con la violenza sessuale. Il responsabile era stato identificato grazie alle informazioni ricevute dalla vittima e da alcuni senzatetto.

Dopo settimane di ricerche, lo straniero è stato finalmente catturato alcuni giorni fa. Si tratta del 33enne egiziano Mohamed M. Il soggetto ha precedenti per lesioni, resistenza e minacce. Gli inquirenti lo hanno rintracciato nel Parco di Tor Fiscale, vicino all'Acquedotto Felice. Accusato di violenza sessuale, l'uomo si trova ora dietro le sbarre del carcere Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.