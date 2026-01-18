Capotreno chiede il biglietto, giovane lo massacra di botte. La denuncia di Salvini

Violenza alla stazione di Bra (Cuneo), dove un capotreno è stato aggredito da un giovane a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto. L'episodio, duramente condannato dal vicepremier Matteo Salvini, si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì 15 gennaio, e ha riportato l'attenzione sui pericoli affrontati ogni giorno dal personale delle ferrovie.

Stando a quanto riferito, il capotreno stava prestando servizio su un treno della linea SFM4 diretto ad Alba. L'uomo, che stava svolgendo il proprio dovere, si è avvicinato a un giovane per chiedere il documento di viaggio e questo, irregolare, ha reagito con brutalità, arrivando a scagliarsi contro l'operatore. L'aggressione è stata fortunatamente ripresa in video. Nel filmato si vede il soggetto assalire il capotreno sulla banchina della stazione, mentre altre persone intervengono per separare i due.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Ad oggi l'aggressore non sarebbe ancora stato identificato, ma pare si tratti di un soggetto di origini africane. A seguito della colluttazione, il capotreno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La vicenda ha sollevato grandi polemiche. Si è fatta sentire la voce del Comitato pendolari, che ha espresso solidarietà nei confronti dell'aggredito: "Episodi come questo confermano l'esigenza di garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose a tutti i dipendenti del settore dei trasporti" . Anche Gianni Fogliato, sindaco di Bra, ha manifestato la propria preoccupazione per l'episodio. "Condanniamo con massima fermezza questi episodi di violenza che si inseriscono in una lunga catena di aggressioni e violenze, culminate nell’uccisione del capotreno a Bologna. Preoccupa questa illegalità diffusa che mette a rischio la sicurezza dei pendolari e dei dipendenti del settore trasporti. Servono interventi più incisivi. Servono meno propaganda e più azioni concrete!" , ha dichiarato, come riportato dal portale Targatocn.it.

Non si è fatto attendere il commento del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "A Bra, in Piemonte, un capotreno è stato aggredito da 'un giovane' senza biglietto: 10 giorni di prognosi per aver semplicemente fatto il proprio lavoro e chiesto di rispettare la legalità. Non è accettabile: questo non può e non deve accadere.

"Solidarietà al capotreno ferito. Massimo impegno per avere più donne e uomini in divisa, più controlli e più sicurezza nelle stazioni e sui treni".

Spero che l'aggressore venga identificato, acciuffato e punito al più presto, senza sconti", ha scritto in un post pubblicato sui social.