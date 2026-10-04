Violenza sessuale su una minore: in manette

Lei, una ragazzina ancora minorenne, stava tornando a casa da scuola dopo avere frequentato le lezioni a Morbegno. Lui, un 30enne extracomunitario richiedente asilo, l’ha seguita a bordo del treno che la giovane doveva prendere e l’ha infastidita in modo sempre più insistente. Infine l’ha palpeggiata ripetutamente. Lo straniero è stato quindi arrestato per violenza sessuale aggravata.

L’adolescente, nel tardo pomeriggio di martedì, stava aspettando il treno per Sondrio, si trovava sulla banchina della stazione di Morbegno, cittadina della provincia. L’uomo, che è poi risultato essere ospite di un Centro di accoglienza della provincia per immigrati, le si è avvicinato con una scusa per attaccare bottone. Ha cominciato a fare domande sempre più invadenti, standole attaccato. Nonostante la freddezza della minorenne nelle risposte a monosillabi, lui ha continuato a parlare e infine l’ha seguita a bordo del convoglio. Le si è seduto accanto ed è andato avanti con gli approcci non graditi. La studentessa ha cambiato posto proprio per sfuggire al molestatore, l’ha fatto diverse volte nel vano tentativo di scoraggiarlo, ma lui le è sempre andato dietro mettendosi di fianco. Poi, dopo averle messo le mani sulle ginocchia, l’ha palpeggiata più volte.

A quel punto la ragazzina, terrorizzata e in lacrime, è corsa a cercare il capotreno per chiedere aiuto e gli ha raccontato tutto. Il ferroviere ha subito chiamato il numero di emergenza e attivato le forze dell’ordine. La Polfer si è fatta di conseguenza trovare alla stazione di Sondrio e ha identificato l’aggressore. L’uomo ha reagito al controllo con un atteggiamento scostante, ha anche tentato di scendere dal treno e allontanarsi, ma è stato bloccato dagli agenti prima di riuscire a scappare.

In stazione è arrivata anche la Squadra mobile di Sondrio e gli investigatori hanno raccolto le testimonianze della vittima e del capotreno che l’ha soccorsa. Grazie ai loro racconti dettagliati il 30enne è stato fermato su disposizione del pm di turno come indiziato di delitto e per il concreto pericolo di fuga. È accusato di violenza sessuale aggravata dal fatto di aver preso di mira una minorenne. Gli inquirenti visioneranno anche le telecamere del treno, per ricostruire i fatti nel dettaglio. Il molestatore è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Sondrio. Dai controlli nella banca dati è risultato che l’uomo è regolarmente presente sul territorio nazionale e ospitato in un Centro di accoglienza straordinaria della zona proprio in attesa dell’esito della richiesta di asilo. Ieri mattina il 30enne è comparso davanti al gip di Sondrio per l’udienza di convalida del fermo. Sul provvedimento e sulla misura cautelare il giudice deciderà nelle prossime ore.