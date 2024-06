"Pestati dai borseggiatori". Aggredito lo youtuber che denuncia il degrado di Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di tensione ieri pomeriggio per lo youtuber romano Simone Cicalone aggredito alla fermata della stazione Spagna insieme alla troupe che solitamente lo segue per filmare le scorribande dei borseggiatori in diverse città d'Italia. Tutto è cominciato quando Cicalone ha radunato alcuni testimoni sul marciapiede rialzato della metropolitana, in direzione Lepanto, per registrare un'intervista. Una decina di persone, uomini e donne, si sono avvicinati con tono minaccioso per poi passare alle mani. A subire il pestaggio più violento è stata in particolare la videomaker Evelina.

Il racconto

"Stavamo facendo un nuovo video sulla metropolitana, c'è stato un casino - ha raccontato in un video su Instagram Cicalone - hanno rotto la telecamera, hanno colpito Evelina che è sbattuta contro il muro, è stata picchiata da uomini e donne. Poi è intervenuta la Polfer che li ha fermati. Uno aveva il divieto di dimora a Roma, ma stava qui" . La denuncia dello youtuber, vittima dei borseggiatori sulla metro A, è dettagliata. Cicalone, secondo quanto ha affermato nel video, sarebbe stato aggredito. "Mi sono fatto male a naso, ginocchio e collo" , ha spiegato Cicalone che, dopo l'aggressione, è finito al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Ad aggredire la troupe anti borseggio è stato un gruppo di almeno dieci persone, probabilmente appartenenti alla cosiddetta banda dei latinos.

La vicenda

La dinamica dell'agguato è stata descritta anche da alcuni passanti. A quanto pare, come riporta anche il quotidiano la Repubblica, i borseggiatori avrebbero utilizzato un diversivo per aggredire indisturbati Cicalone e i suoi compagni. Un gruppo di persone ha inscenato una rissa sulla banchina della stazione Spagna attirando l'attenzione dello youtuber. Una trappola scattata subito dopo quando le stesse persone hanno circondato la troupe picchiando sia la videomaker sia lo youtuber che è finito a terra colpito a un ginocchio. Poi, alcuni degli aggressori sono riusciti a fuggire nel tunnel della metro.

La minaccia

Ad assistere alla scena anche la parlamentare del Movimento 5 Stelle Marianna Ricciardi che, dopo le polemiche dei sindacati dei giorni scorsi contro l'attività svolta da Cicalone voleva rendersi conto di persona di come si muoveva lo youtuber.

La deputata ha anche ascoltato lache uno dei borseggiati avrebbe rivolto a Cicalone al quale avrebbe preannunciato, prima di fuggire, un nuovo agguato affermando che la prossima volta li avrebbero accoltellati.