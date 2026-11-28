Omicidio mercoledì notte in periferia di Trieste: un uomo di 65 anni, Francesco, carabiniere in pensione nato in provincia di Crotone, è stato accoltellato dal figlio, Davide Principe, 35 anni.

L’assassino avrebbe poi chiamato il 112 e confessato quanto accaduto. Dopo averlo accoltellato alla gola, il figlio, infatti, avrebbe alzato il telefono e chiamato il 112. «Ho ucciso mio padre» avrebbe detto. Immediato l’intervento della Squadra volante della questura di Trieste, assieme alla Squadra mobile, alla polizia scientifica per i successivi rilievi e quello dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La tragedia è avvenuta in un’abitazione in via Flavia, in uno stabile di proprietà della Fondazione Caccia Burlo, ora sottoposto a sequestro per consentire le indagini. Davide Principe è stato arrestato dalla polizia e ieri il suo interrogatorio in questura è durato alcune ore. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe conosciuto negli ambienti della salute mentale, era in carico ai servizi sociali e in passato aveva già manifestato problemi di tossicodipendenza. Il delitto sarebbe stato commesso dell’uomo con un coltello, poi trovato in un cassetto della cucina. Durante l’interrogatorio davanti al Pm di turno, presente il personale della squadra mobile, il 35enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Tutto sarebbe accaduto al culmine di un litigio anche se il movente è ancora tutto da chiarire. Presente all’interrogatorio il legale di Principe che ha riferito come Davide attraversi da tempo una fase di forte difficoltà personale e che da anni era seguito dal Centro di salute mentale La Maddalena di Trieste.

Camillotti, inizialmente nominato d’ufficio e poi scelto come difensore di fiducia, ha spiegato che il suo assistito ha fornito agli investigatori la propria versione dei fatti. Sul contenuto delle dichiarazioni però, l’avvocato ha mantenuto il massimo riserbo e ora attende di esaminare gli atti prima di assumere decisioni sul caso.