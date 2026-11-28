Le occupazioni delle case private del nostro Paese rappresentano uno dei grandi problemi di minaccia alla proprietà privata. Esiste una corrente, nella sinistra radicale che purtroppo è anche dentro le istituzioni, che non solo le tollera ma arriva a giustificarle, ad appoggiarle. È l’esproprio proletario di rossa memoria, una pratica mai in disuso che minaccia uno dei pilastri della Costituzione italiana, che viene però ignorato da quanti si dicono i suoi custodi.

Uno degli ultimi casi noti arriva da Sirmione, dove un intervento congiunto dei carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e della polizia locale di Sirmione si è concluso con l’arresto di un cittadino egiziano di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione anonima circa l’intrusione in un appartamento in quel momento disabitato. Quando sono arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato la serratura forzata della porta d’ingresso, che era stata a sua volta danneggiata. Una volta entrati nell’alloggio, gli operatori hanno trovato il 28enne che, trovandosi alle strette, ha reagito con violenza. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga e costringere le divise ad arretrare, lo straniero ha impugnato un coltello da cucina e una spranga metallica, brandendoli contro le divise.

La situazione non è precipitata solo grazie all’arrivo delle pattuglie di supporto, che hanno collaborato a immobilizzare l’uomo. Al termine delle operazioni di rito, per l’egiziano sono scattate le manette con le accuse di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. È stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Desenzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista del processo per direttissima presso il tribunale di Brescia. Il decreto Sicurezza punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui mediante violenza o minaccia, impedisce il rientro del legittimo proprietario o detentore, se ne appropria con artifizi o raggiri oppure cede ad altri l’immobile occupato.