Scomparsa da giorni, ritrovata morta dagli inviati di "Chi l'ha visto?": cosa è successo a Ischia

Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa da Casamicciola Terme (Ischia) lo scorso 17 febbraio, è stata ritrovata senza senza vita. A scoprire il cadavere sono stati gli inviati di "Chi l'ha Visto", Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, mentre stavano registrando il servizio che sarebbe andato in onda questa sera. I due giornalisti hanno avvisato subito le forze dell'ordine e i familiari della vittima. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.

Il tweet di "Chi l'ha Visto"

A dare conferma del ritrovamento è stata la redazione del noto programma di Rai Tre con una nota pubblicata su X (ex Twitter). " Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di 'Chi l'ha visto?'. - si legge nel tweet di "Chi l'ha Visto?" - " Francesco Paolo Del Re e Marco Monti hanno subito avvisato i familiari e le forze dell'ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto. Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, dove era stata rinvenuta l'auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, e una telecamera l'aveva ripresa ".

Il ritrovamento del corpo

Come ha spiegato Francesco Paolo Del Re, lui e il collega stavano cercando di ricostruire il percorso che Antonella avrebbe fatto il giorno della scomparsa in vista della puntata di stasera. Ad un certo punto hanno scorto un cadavere tra la vegetazione. Ipotizzando che si trattasse della 51enne, hanno allertato il marito e i carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato l'identità della vittima. Il corpo si trovava a poche centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serra Fontana, non distante dal punto in cui era stata ritrovata l'auto della donna nelle ore successive alla scomparsa.

I dubbi da chiarire

Sono ancora molti i dubbi da chiarire sulla drammatica vicenda. Anzitutto bisognerà accertare le cause del decesso, poi le ragioni che avrebbero indotto Antonella ad allontanarsi da casa e far perdere le proprie tracce. Le telecamere di sorveglianza cittadina l'avevano inquadrata per l'ultima volta il pomeriggio della scomparsa mentre camminava con il cappuccio del giubbino calato sulla testa e un sacchetto di plastica nella mano destra. Dove stava andando? Cosa aveva nella borsa? E poi: com'è possibile che nessuno abbia notato il cadavere in questi dieci giorni di ricerche? Come anticipa il Corriere.it, la proprietaria del terreno dove è stato trovato il corpo ha detto di non aver notato alcunché nei giorni scorsi. Non era lì? Un mistero che solo l'autopsia potrà chiarire.