In arresto la “gang dell’oro”: fermati a Milano 7 egiziani

Sette egiziani tra i 19 e i 24 anni sono accusati di essere i responsabili di 3 rapine violente compiute tra Milano e Bollate ieri mattina: sono accusati di rapina aggravata e furto con strappo in concorso. Il primo episodio ascritto al gruppo è stato segnalato alle 6.30 del mattino, quando gli egiziani hanno messo nel loro mirino un pendolare che a quell’ora si stava recando in ufficio. L’azione si è svolta alla stazione della metropolitana di Milano Lambrate, quadrante orientale della città.

Dopo averlo avvicinato sulla banchina, dove stava attendendo il treno, il gruppo lo ha accerchiato e gli ha sottratto una collanina d’oro, strappandogliela dal collo, ma anche la fede nuziale. Nel tentativo di inseguimento la vittima è stata anche fatta cadere a terra dai suoi aggressori. Per fortuna l’uomo non ha subito gravi conseguenze. Appena 15 minuti dopo, però, la stessa banda si è resa responsabile di un altro grave fatto, stavolta in via Plezzo, sempre in zona Lambrate ma fuori dall’area della stazione. Questa volta la vittima designata, alle 6.45, è stato un uomo che a quell’ora stava passeggiando con il proprio cane. Anche lui, come la vittima della metropolitana, è stato accerchiato e privato della collana d’oro.

A quel punto il gruppo di egiziani ha lasciato la zona Lambrate per qualche ora, facendo perdere le proprie tracce mentre le sue vittime sporgevano denuncia. Sono ricomparsi alle 12 fuori Milano, in zona Bollate, parte opposta di Lambrate, nell’hinterland nord-occidentale della metropoli. La loro vittima in questo caso è stato un uomo anziano, di 70 anni, che stava viaggiando a bordo della sua bicicletta. Sono riusciti a fermarlo, vista l’andatura non veloce, l’hanno fatto cadere e a quel punto gli hanno strappato la collana.

Questo episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di individuare la gang: tutti i suoi componenti sono noti alle forze dell’ordine per precedenti. Sono stati rintracciati in un appartamento di Bollate riconducibile a uno dei 7 e qui è avvenuto il blitz: sono stati recuperati alcuni dei monili frutto delle rapine della mattina ma anche di altre azioni.