Brindisi, si apre lo sportello dell'auto in corsa e cade: morto un turista 20enne

È giallo sull'incidente stradale avvenuto pressappoco all'alba di lunedì 12 agosto a Torre Santa Sabina, nel Brindisino, che ha causato la morte di un 20enne originario di Busto Arsizio. Il giovane era seduto sul sedile posteriore di una Opel Corsa quando, per cause ancora da accertare, lo sportello si è aperto all'improvviso. Il ragazzo è sbalzato fuori dalla vettura in corsa, finendo sull'asfalto. Vani i tentativi di soccorso. La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto.

La dinamica

La tragedia si è consumata attorno alle ore 3.30 del mattino in via Basento. Stando a quanto apprende il Corriere della Sera da fonti qualificate, la vittima era in vacanza in Puglia con alcuni amici che avrebbero assistito all'accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto fosse in movimento quando lo sportello posteriore si è aperto. Il ragazzo è precipitato sull'asfalto, salvo poi urtare contro un vaso in cemento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Gli amici ascoltati dai carabinieri

I contorni della drammatica vicenda sono ancora incerti. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un tragico incidente, di un gesto volontario o altro. Gli amici che erano con la vittima sono stati ascoltati dai carabinieri. La salma del 20enne, invece, stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Ostuni in attesa degli accertamenti giudiziari. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Il precedente

Soltano pochi giorni fa a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, un 25enne del posto è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Stando a quanto emerso dall'autopsia, il ragazzo è morto a causa delle numerose lesioni al cranio.

Alla guida dell'auto c'era un 26enne di Pezze di Greco (Fasano), che è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Ostuni a distanza di qualche ora dalla tragedia. Il giovane, risultato positivo allae ai cannabinoidi, ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'uso di stupefacenti.