Bus travolge studente il primo giorno di scuola: 18enne gravissimo

Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi nel Comune di Casatenovo, in provincia di Lecco: uno studente di 18 anni è stato travolto da un autobus e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Come sarebbe avvenuto l’incidente

Secondo le ricostruzioni, il giovane è studente all’Istituto Fumagalli ed è stato urtato da un autobus di linea in transito. Immediata la chiamata al 112 che ha messo in moto la macchina dei soccorsi con l’arrivo anche di un elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Sono ancora ignote le cause dell’incidente che sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza e un’automedica oltre alla presenza dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.

Le condizioni di salute del 18enne

Presenti anche dirigenti e docenti dell’istituto scolastico dove è iscritto il giovane. Come riportato dal quotidiano Casateonline, il forte impatto sarebbe avvenuto in prossimità della curva che da Via Giovenzana si dirige su Via Manzoni con il giovane che stava attraversando, a piedi, la strada. Secondo le notizie raccolte da Leccoonline, il ragazzo avrebbe subìto un grave lesione a una gamba tant’è che, nelle prime operazioni di soccorso, sarebbe stato necessario avviare trasfusioni di sangue.

Per facilitare la messa in sicurezza dell’area, la viabilità ha subìto una sospensione, momentanea, con la chiusura delle due vie sopra menzionate con la circolazione stradale che è stata deviata su percorsi alternativi.