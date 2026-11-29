Non ce l’ha fatta la mamma che ha cercato di proteggere la figlia di quattro anni mentre precipitava dal trattore, usando il proprio corpo per attutire l’impatto con l’asfalto. Un gesto istintivo che potrebbe aver evitato conseguenze ben più gravi alla piccola, ma che è costato la vita alla madre, una donna di 37 anni di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. La mamma ha infatti battuto violentemente la testa durante la caduta ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. La bambina, che era tra le sue braccia, è stata invece trasportata nella stessa struttura per essere sottoposta ad alcuni controlli.

La caduta dal trattore durante il rientro dalla festa

L’incidente si è verificato domenica 29 novembre, poco prima delle 13.30, a Rivolta d’Adda. La famiglia stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato alla Festa del Ringraziamento, un appuntamento della tradizione cremonese. A bordo del trattore viaggiavano il padre, alla guida del mezzo, la moglie e la loro bambina di quattro anni. Durante il tragitto, per ragioni che dovranno essere chiarite, la portiera sinistra del veicolo si sarebbe aperta improvvisamente. La donna, che in quel momento teneva la figlia in braccio, è stata sbalzata fuori insieme alla piccola. Nella caduta ha istintivamente cercato di riparare la bambina, facendole da scudo con il proprio corpo. L’impatto con il terreno è stato però particolarmente violento per la 37enne, che ha riportato un serio trauma alla testa.

La corsa in elisoccorso

L’allarme ha fatto intervenire sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri della stazione di Rivolta d’Adda. Le condizioni della donna sono apparse subito preoccupanti, tanto da rendere necessario il trasferimento urgente in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. La 37enne è arrivata nella struttura sanitaria in codice rosso ma dopo ore di disperati tentativi per salvarle la vita, la donna non ce l’ha fatta. Anche la figlia è stata accompagnata al Niguarda per gli accertamenti necessari dopo la caduta. Per fortuna, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. La piccola sarebbe stata protetta proprio dalla madre, che ha assorbito con il proprio corpo una parte dell’impatto.

Indagini in corso

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire perché la portiera del trattore si sia aperta durante la marcia. Il mezzo agricolo è stato posto sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche e individuare eventuali problemi o anomalie del sistema di chiusura.