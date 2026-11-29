Una donna di 39 anni ha tentato di strangolare la figlioletta di 8 anni con un cordoncino di caucciù. È accaduto intorno alle ore 18 di ieri sera, sabato 28 novembre, in un appartamento nell’Anconetano. La donna, trovata in stato di choc dal marito, avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stata arrestata per tentato omicidio. La piccola è ricoverata in prognosi riservata in ospedale.

La ricostruzione

Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, sulla scorta delle prime informazioni, sarebbe stato il padre della bimba a trovare la piccina nella sua cameretta priva di sensi e cianotica. L’uomo stava attendendo sotto casa la moglie e la figlioletta per andare al cinema. Preoccupato perché tardavano a raggiungerlo, non ricevendo risposta né al citofono né al cellulare, è rientrato in casa. Quando ha spalancato la porta della camera, ha trovato la piccola distesa sul pavimento con un cordoncino di caucciù stretto al collo. Subito dopo averla liberata, ha chiamato il 118.

L’arresto della donna

Giunti sul luogo della segnalazione e informati dell’aggressione, i soccorritori hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la donna era ancora in stato di choc e avrebbe farfugliato frasi disconnesse. In seguito la 39enne, ex impiegata di banca, è stata sentita dal pubblico ministero di Ancona, Andrea Laurino, davanti al quale ha ammesso le proprie responsabilità. “Ce l’hanno tutti con me”, avrebbe ribadito più volte, forse in preda a una sorta di delirio. Sembra infatti che, negli ultimi tempi, fosse molto provata, tanto da decidere di licenziarsi. In ogni caso, al momento non risultano precedenti o condotte particolarmente allarmanti.

Come sta la bimba

A preoccupare sono invece le condizioni della bimba. La piccola è ricoverata sotto stretta osservazione medica da ieri sera. I medici temono che l’assenza prolungata di ossigeno al cervello possa averle provocato qualche danno cerebrale. Tuttavia bisognerà attendere le prossime 48 ore per ogni eventuale valutazione. Intanto la madre è stata arrestata per tentato omicidio e trasferita in carcere a Pesaro.