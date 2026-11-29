Restano gravissime le condizioni della bambina di otto anni che sabato pomeriggio, a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona è stata strangolata dalla madre con una collanina di caucciù. La piccola è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Salesi, dove si trova sedata e intubata, con prognosi riservata. I medici descrivono il quadro clinico come “stazionario nella criticità” e stanno effettuando accertamenti per stabilire se la prolungata mancanza di ossigeno possa aver provocato danni neurologici. Intanto emergono nuovi particolari sulla vicenda. La madre, una donna di 39 anni, avrebbe confessato di aver stretto la collanina attorno al collo della figlia mentre quest’ultima si stava vestendo. Agli investigatori avrebbe riferito di aver agito improvvisamente, senza riuscire a controllarsi. In evidente stato di choc, avrebbe inoltre pronunciato frasi sconnesse, tra cui “ce l’hanno con me”, facendo riferimento a persone che, a suo dire, le sarebbero state ostili. La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro.

La confessione della madre

La 39enne è stata ascoltata a lungo dai carabinieri e dal pubblico ministero di Ancona Andrea Laurino. Dopo essere stata accompagnata all’ospedale di Senigallia, dove era stata ricoverata in stato di choc, avrebbe ammesso spontaneamente le proprie responsabilità. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche le condizioni psicologiche della donna e le circostanze che potrebbero aver preceduto il gesto. Secondo quanto riferito dall’Ansa, negli ultimi tempi la 39enne, che lavorava come impiegata di banca, avrebbe attraversato un periodo di malessere personale, arrivando a lasciare l’impiego perché si sentiva incompresa. Sul suo passato peserebbero inoltre alcune tragedie familiari vissute durante l’adolescenza. Si tratta, tuttavia, di elementi ancora da approfondire, che non consentono di individuare una spiegazione certa dell’accaduto. A quanto emerso finora, la donna non avrebbe manifestato in precedenza comportamenti tali da far temere un’aggressione alla figlia. La famiglia, almeno all’apparenza, conduceva una vita tranquilla.

La drammatica scoperta del padre

La tragedia si è consumata sabato 28 novembre, intorno alle 18, nell’abitazione della famiglia a Marina di Montemarciano. I tre avevano programmato di trascorrere la serata al cinema, a Senigallia. Il padre, operaio in un’azienda dell’Anconetano, era già sceso in strada e aspettava in automobile che la moglie e la figlia lo raggiungessero. Vedendo che tardavano, ha deciso di tornare nell’appartamento. Entrato nella cameretta, si è trovato davanti a una scena drammatica: la bambina era a terra, priva di sensi, con evidenti segni di strangolamento sul collo. La moglie si trovava poco distante, immobile, apparentemente incapace di reagire. L’uomo ha individuato una collanina di caucciù con alcuni ciondoli, che sarebbe stata utilizzata per stringere il collo della piccola. Secondo una delle prime ricostruzioni, sarebbe riuscito a tagliarla per liberare la figlia. Ha quindi chiesto immediatamente aiuto, allertando i soccorsi e rivolgendosi anche ai vicini. Uno di loro è intervenuto per tentare di rianimare la bambina.

La corsa in ospedale

Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, le condizioni della piccola erano disperate. La bambina non respirava e presentava segni di cianosi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e l’automedica di Falconara, con il personale del 118. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore della bambina. Dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Durante il tragitto, la piccola era accompagnata dal padre. All’arrivo in ospedale respirava autonomamente, ma non aveva ripreso conoscenza. Dopo la stabilizzazione in pronto soccorso, è stata trasferita in rianimazione. La madre, invece, è stata condotta con un altro mezzo sanitario all’ospedale di Senigallia.

L’arresto della madre

Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Senigallia, del Reparto operativo di Ancona e gli specialisti della scientifica, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica. Un elemento importante è rappresentato proprio dalla collanina di caucciù, che il padre ha mostrato ai sanitari dopo averla recuperata. L’oggetto sarebbe compatibile con i segni riscontrati sul collo della bambina. L’uomo, non essendo presente al momento dell’aggressione, non ha potuto riferire direttamente quanto accaduto nella cameretta. Le successive dichiarazioni della madre avrebbero permesso agli investigatori di chiarire i passaggi principali dell’episodio. Per la 39enne è quindi scattato l’arresto in quasi flagranza per tentato omicidio. La donna resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni della figlia e agli esiti degli esami che dovranno chiarire le conseguenze della prolungata carenza di ossigeno.