Si è dileguato, con indosso solo indumenti intimi, dopo essere riuscito a sfuggire ad un’operazione di polizia organizzata per catturarlo. Il blitz, dello scorso 27 novembre, non è andato come previsto e si è concluso con un morto, un arresto e il ricercato scappato chissà dove nel Veneziano, dove la popolazione locale è stata invitata dalle forze dell’ordine a mantenere la massima prudenza e a segnalare al 112 qualsiasi movimento sospetto. Perché il 37enne di origini albanesi Ervis Murra, con un sfilza di precedenti in patria e in Italia per furti, rapine anche a mano armata, estorsioni e ricettazioni, è considerato pericoloso. Gli agenti erano arrivati dalla Campania per catturarlo e lo avevano individuato venerdì pomeriggio in un’abitazione isolata nella campagna veneta, a San Pietro di Caverzere, ma non sono riusciti a

catturarlo. E oggi l’uomo, che deve scontare 12 anni di carcere, è ancora latitante.

È la Procura di Venezia ad indagare sul blitz fallito delle squadre mobili di Napoli e Avellino, in trasferta per localizzare il 37enne, destinatario di «provvedimenti coercitivi per reati contro il patrimonio». Quando i poliziotti sono entrati nella casa di campagna dove Murra era in compagnia di altre persone, tra ci anche una donna e due bambini, c’è stata una colluttazione, durante la quale è stato sparato un colpo che ha ucciso un soggetto che era in compagnia del ricercato, probabilmente un connazionale. Un altro uomo è stato arrestato, mentre il vero obiettivo dell’operazione si è dato alla fuga, così come si trovava in casa, mezzo svestito. Ed è subito scattata una caccia all’uomo

in tutta la regione. Per cercare di prendere l’uomo si è alzato in volo anche un elicottero, ma fino a ieri sera del 37enne non era stata trovata traccia.

Del resto Murra non è nuovo alla vita da ricercato. Dai primi anni del Duemila ha commesso diversi crimini, principalmente al sud Italia, ed era già evaso dagli arresti domiciliari nonostante il braccialetto elettronico. Nel giugno del 2025 a Napoli si era dato alla macchia dopo una colluttazione con un alcuni agenti che lo avevano fermato per un controllo: in quel momento era latitante da tre anni dopo che era diventata definitiva un condanna a sette anni di carcere per una rapina. Solo una delle «tacche» del suo lungo curriculum criminale.