Angelo Federico e Domenico Matteo: l'ex fidanzato della Petrolini registra i nomi dei due figli seppelliti nella villetta

Hanno un nome i due neonati trovati sepolti nel giardino della villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, la scorsa estate. Samuel, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, la studentessa accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere, ieri mattina si è presentato spontaneamente presso gli uffici del Comune per registrare l'atto di nascita, e contestualmente anche quello di morte, dei due fratellini. Lo riporta La Gazzetta di Parma.

I due neonati

Secondo quanto riferisce il quotidiano parmense, i nomi di battesimo scelti dal giovane sono Domenico Matteo per il bimbo nato a maggio del 2023 e Angelo Federico per il piccolo venuto al mondo ad agosto del 2024. Samuel, 21 anni, ha saputo di essere diventato padre quando, la scorsa estate, è stato convocato dai carabinieri di Traversetolo per essere sentito in qualità di persona informata sui fatti. Una vicenda di cui, come è emerso dalle indagini, il ragazzo era totalmente all'oscuro. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare la paternità del 21enne e stabilire con esattezza la data di nascita dei due fratellini.

La versione di Chiara Petrolini

Nel corso degli interrogatori svolti in questi mesi, Chiara Petrolini ha sempre sostenuto che il primogenito fosse già morto quando lo ha seppellito nel giardino di casa. Quanto al secondo figlio, partorito nella tavernetta al piano seminterrato dell'abitazione la scorsa estate, l'autopsia ha accertato che fosse ancora vivo quando è nato. Motivo per il quale alla 22enne vengono contestati i reati di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

La villetta

Nei giorni scorsi la giovane studentessa è rientrata nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo. L'abitazione era rimasta sotto sequestro fino al 9 dicembre. Ieri mattina La Gazzetta di Parma ha diffuso le foto che immortalano la 22enne mentre fuma una sigaretta sulla loggia di casa.

Mentre è attesa per le prossime settimane la pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal legale di Petrolini riguardo alla decisione del Tribunale del Riesame di Bologna di trasferire la ragazza in carcere.