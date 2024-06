"Ci è passati sopra". Il racconto choc: così il motoscafo ha travolto e ucciso i ragazzi in kaya

Ascolta ora 00:00 00:00

In una domenica come tante, il Golfo di Napoli si tinge di sangue. È quello di Cristina Frazzica, ricercatrice trentenne morta sul colpo travolta da un motoscafo mentre faceva una gita in kayak con un amico. Gli inquirenti cercano di comprendere cosa sia accaduto, ma non c’è nessuna traccia del conducente del mezzo - conducente che potrebbe non aver visto la minuscola imbarcazione. Tuttavia c’è un fascicolo aperto per omicidio colposo e omissione di soccorso.

La dinamica

Come riporta il Corriere della Sera, Cristina era sul kayak con Vincenzo Carmine Leone, 33enne di professione avvocato penalista. I due si erano conosciuti un paio di settimane fa, attraverso amicizie comuni, scoprendo l’un dell’altra la passione per il mare: così avevano programmato per il 9 giugno 2024 una gita in kayak per ammirare la zona di Posillipo e il resto di Napoli dal mare, dopo aver consumato un pranzo insieme ad amici.

Cristina si trovava davanti e Vincenzo dietro. Non c’erano altre imbarcazioni: domenica in zona, sebbene facesse caldo, il cielo era coperto e poco invitante. " Eravamo sul kayak, lei seduta davanti, io dietro. Girandosi, si è accorta dell’arrivo dello yacht. Ha avuto solo il tempo di urlare. Io mi sono lanciato in acqua in maniera istintiva. Credo che l’imbarcazione mi sia passata sopra ”, ha raccontato Vincenzo.

Cristina sarebbe morta sul corpo, Vincenzo l’ha vista a faccia in giù nell’acqua, mentre una chiazza di sangue si allargava sotto di lei. Sotto choc, il giovane professionista è riuscito ad attirare l’attenzione di un’altra barca che l’ha soccorso. In pochi minuti è stato recuperato anche il corpo di Cristina, dopo l’allerta alla capitaneria di porto. Pare che chi guidava il motoscafo non si sarebbe accorto dell’accaduto: " La barca aveva le murate altissime, non riuscivo a vedere chi fosse alla guida. Potrebbe anche non averci visto ”.

Chi era Cristina

Originaria di Taurianova in Calabria, Cristina aveva vissuto a lungo a Voghera, per poi trasferirsi a Napoli in tempi relativamente recenti.

Nella città di Partenope la giovane ricercatrice laureata infrequentava un corso di alta formazione e pare che diverse aziende si siano contesi il suo talento in vista della fine del suo tirocinio, fine che sarebbe avvenuta tra poche settimane. Finora aveva lavorato sulla sperimentazione di nuove tecnologie per i farmaci a Rna per l’. Aveva molte passioni, oltre il mare: il trekking e gli sport.