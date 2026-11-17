Aveva 50 anni ed era rimasta vedova da poco la donna uccisa nella sua abitazione ad Angri, in provincia di Salerno. Il suo cadavere era riverso a terra nella sua casa di via don Carlo La Mura. È stato uno dei figli a trovarlo, ieri mattina all’alba, e a dare l’allarme. La vittima si chiamava Assunta Abbruzzese. La procura di Nocera Inferiore indaga per omicidio e ha ordinato il sequestro della salma, in attesa che venga effettuata l’autopsia. Da un primo esame esterno sul corpo sono emerse diverse ferite d’arma, ma sarà l’esame autoptico a chiarire le esatte cause della morte e ad indirizzare le indagini, che al momento comunque si muovono intorno all’ambito familiare. La donna ha due figli: uno è quello che lunedì intorno alle 5,30 del mattino ha scoperto il cadavere e ha chiamato i soccorsi, il secondogenito 28enne invece non si trova. Irreperibile da quando, dopo la morte della 50enne, gli investigatori hanno cercato di rintracciarlo per interrogarlo e capire se potesse essere in qualche modo coinvolto nel decesso della madre.

Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura nocerina. Il corpo di Assunta, vedova da qualche tempo, era sul pavimento. I primi accertamenti hanno fatto emergere diverse ferite di arma da taglio, che non è stata trovata. In base ad un primo esame esterno sul corpo effettuato dal medico legale, il decesso potrebbe essere avvenuto nelle 24 ore precedenti, quindi nel corso della giornata di domenica. Mentre si cerca di figlio della donna, le indagini puntano a ricostruire i rapporti familiari per verificare l’esistenza di eventuali tensioni o problemi pregressi che potrebbero, in qualche modo, spiegare un delitto tra congiunti.