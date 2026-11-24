Due persone accoltellate da uno sconosciuto sabato sera a un centinaio di metri l’uno dall’altro. L’aggressore non è stato ancora rintracciato. Le due vittime non si conoscono tra loro e apparentemente non sanno chi sia il loro accoltellatore. Considerata però la vicinanza tra i due episodi, gli investigatori ipotizzano che l’aggressore sia uno solo. Le due vittime, trasportate in ospedale, hanno riportato soltanto ferite lievi.

«Ero un attimo distratto a parlare con degli amici. Non c’era nessun passante e, a un certo punto, mi è arrivata una coltellata». Il 21enne accoltellato sabato sera in zona Città Studi ha raccontato ieri ai microfoni di Ore 11 su Retequattro la vicenda surreale che lo ha visto protagonista. «L’aggressore? Non so chi sia - racconta il 21enne -. Era vestito di nero e sembrava un ragazzo molto giovane, più di me. I miei amici per prima cosa hanno chiamato i soccorsi, io i genitori». Scosso? «No, sapevo già che prima o poi sarebbe successa una roba del genere, magari non a me - confessa -. Però, essendo all’ordine del giorno sentire aggressioni a Milano, esco sempre di casa con la concezione di stare attento qui attorno. Ero un attimo distratto ed è successo». L’allarme al 112 è scattato alle 23.50 di sabato in viale Argonne, all’angolo con via Pietro da Cortona.

Qualche istante prima era arrivata una seconda richiesta di soccorso a meno di cento metri di distanza. La vittima, ferita in modo lieve, è un uomo di 56 anni. Anche in questo caso l’azione sarebbe stata fulminea, senza alcun movente apparente e senza che l’aggressore abbia parlato con la sua vittima. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico in condizioni non gravi. Gli accertamenti sono ora affidati ai militari della compagnia Monforte. Eventuali elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sia comunali sia private, installate lungo il tratto interessato.