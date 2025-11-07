Abbonati
Cronaca nera

Esplosione a Rivarolo Canavese: due anziani feriti, uno è grave

Non sono in pericolo di vita. Lo scoppio forse dovuto a una fuga di gas è avvenuto intorno alle 7 nel centro in provincia di Torino

Due feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell'esplosione avvenuta in una palazzina di via Farina 102, questa mattina, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Un'esplosione che si è verificata intorno alle 7, forse a causa di una fuga di gas in un alloggio del secondo piano.

I feriti sono marito e moglie, che sono stati entrambi trasportati in ospedale.

Più gravi le condizioni della donna, che è stata trasportata con l'elisoccorso al Cto. La palazzina è stata per precauzione evacuata e sono in corso le indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Ivrea per fare luce sulle cause dell'incidente.

