Fermato perché guida piano: trovati 17 chili di cocaina

In casa aveva più di 17 chili di cocaina e oltre 131mila euro in contanti. Un 24enne marocchino, incensurato, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio.

È successo nella serata dello scorso 29 ottobre a Gaggiano, dove abita l’uomo. A insospettire gli agenti sarebbe stato il suo modo di guidare. Procedeva cioè fin troppo lentamente e faceva manovre per provare a dileguarsi senza farsi notare. Da subito i poliziotti della Squadra mobile hanno iniziato a pedinarlo. Intorno alle 18.30, dopo che il 24enne ha girato in auto senza sosta per diversi quartieri di Milano e per diverse cittadine della provincia, è stato fermato e controllato. All’inizio l’ispezione ha dato esito negativo. Però gli agenti, visto anche che l’uomo non voleva rispondere alle domande su dove abitasse, hanno deciso di andare avanti con i controlli e concentrarsi in particolare sulla zona in cui il sospettato era stato visto muoversi in un primo momento.

Gli ulteriori accertamenti, terminati intorno alle 19.30, hanno avuto successo. Dopo numerosi tentativi è stato trovato proprio a Gaggiano l’appartamento dove il 24enne vive. Dentro l’abitazione i poliziotti hanno scovato e sequestrato 14 panetti di droga per un totale di 17 chili e 226 grammi. La sostanza, analizzata con il narcotest, è risultata essere cocaina. C’erano inoltre materiale per il confezionamento dello stupefacente, 131.595 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio, e tre telefoni cellulari usati dall’uomo.

Alla fine degli accertamenti il 24enne, che non ha precedenti penali, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sabato scorso, al termine dell’udienza di convalida, il gip di Pavia su richiesta della Procura ha convalidato il provvedimento adottato dalla polizia e ha disposto per l’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Nelle ultime settimane nella zona di Milano e hinterland i poliziotti della Squadra mobile hanno intensificato proprio le attività di prevenzione e controllo per il contrasto dello spaccio e in particolare dello smercio di cocaina.