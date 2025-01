Perugia, sparisce dallo studentato. Trovato 6 giorni dopo morto in un appartamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato in un appartamento di via del Prospetto a Perugia a seguito di una segnalazione. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, si tratta di Andrea Prospero, lo studente 19enne di Lanciano (Chieti) del quale si erano perse le tracce da sei giorni. Nei giorni scorsi il caso era approdato a Chi l'ha Visto?, oggi il triste epilogo che spegne le speranze di genitori e amici del giovane.

La tragica scoperta

La conferma relativa all'identità della vittima è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. In una nota diramata nel pomeriggio di oggi dalla procura di Perugia si legge che " sono tutt'ora in corso gli accertamenti del caso da parte degli Agenti della Squadra Mobile con il supporto della Polizia Scientifica, al fine di verificare le circostanze e le cause che hanno portato alla morte del giovane studente universitario ". I dettagli relativi al ritrovamento non sono ancora noti: " I rilievi - spiega la Questura - sono eseguiti con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Perugia, al fine di verificare le circostanze e le cause che hanno portato alla morte della persona deceduta ". Quanto alle indagini " non c'è allo stato alcun elemento che possa far ipotizzare un omicidio ", ha precisato all'Ansa il procuratore Raffaele Cantone.

La scomparsa dello studente

Andrea Prospero si era trasferito da Lanciano, paese di cui era originario, nel capoluogo umbro per motivi di studio. Da qualche mese, infatti, frequentava l'università. La sua ultima comunicazione con i familiari risale alla tarda mattinata del 24 gennaio, quando ha parlato al telefono con la sorella gemella, Anna. Da quel momento si è persa ogni traccia del ragazzo. Le ricerche, a cui hanno partecipato polizia, vigili del fuoco e protezione civile, sono state avviate subito dopo la denuncia di scomparsa, in esecuzione delle attività previste dal protocollo per il rintraccio delle persone scomparse. Secondo quanto emerso, le telecamere di sorveglianza dello studentato in cui viveva lo hanno immortalato alle ore 11 del 24 gennaio mentre usciva dall'edificio. Alle ore 13 avrebbe dovuto incontrate la sorella, ma non si è mai presentato all'appuntamento.

Il cordoglio