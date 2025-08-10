Va in vacanza e lascia il cane legato in cortile: morto per un colpo di calore

Fino all'ultimo ha provato a liberarsi dalla catena con cui era legato a una cyclette in cortile, ma purtroppo i suoi sforzi si sono rivelati vani. È una storia drammatica quella che coinvolge un meticio di appena tre anni, morto per un colpo di calore dopo essere stato lasciato nel vialetto assolato di un'abitazione a Giugliano, in provincia di Napoli, per due giorni. Secondo quanto ricostruito, la proprietaria dell'animale sarebbe partita per le vacanze. In casa c'era anche un altro cane, che è stato salvato in extremis dagli agenti della municipale e dai volontari dell'Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). " La signora è stata denunciata ma in ogni caso ha deciso di non tornare dalle vacanze ", racconta su Facebook il deputato di Alleanza Verdi Francesco Emilio Borrelli.

L'epilogo drammatico

" Ieri, su segnalazione di Enrico Rizzi, sono andato a Giugliano per verificare una storia indegna. - si legge nel post - Una signora è andata in vacanza e ha lasciato i due cani esposti alle intemperie ". Uno dei due era legato all'attrezzo ginnico con una catena di pochi centimetri e, dopo due giorni di esposizione al sole, è morto " tra atroci sofferenze ". Il cane avrebbe provato a liberarsi: "Il povero animale aveva provato in tutti i modi a liberarsi, procurandosi anche delle lesioni, ma purtroppo non ci è riuscito, trovando una fine indegna", spiega Borrelli.

Denunciata la proprietaria

Sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso. L'ipotesi più probabile è che il meticcio sia morto per un colpo di calore. La proprietaria, denunciata per abbandono di animali, avrebbe deciso " di non tornare dalle vacanze ". " Spero che i responsabili di questa tortura non la passino liscia - conclude Borrelli - Mi appello a tutti i cittadini: segnalate ogni situazione di pericolo, difendiamo i nostri amici a quattro zampe. Sono tanti i volontari pronti a dare una mano e salvare vite, non tiriamoci indietro ".

Il colpo di calore nel cane

Sulla drammatica vicenda è intervenuto Nando Cirella delle guardie zoofile dell'Oipa, il quale ha spiegato che il colpo di calore nel cane " è un'emergenza sanitaria che si verifica quando la temperatura corporea dell'animale sale troppo a causa del caldo e l'incapacità di dissipare il calore ". Fondamentale, per evitare gravi conseguenze, talvolta anche letali, saper riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente.

Per questo è obbligo di tutti i proprietari di animali non lasciarli esposti al sole, e in più legati catena.

I cani devono avere dei ripari, dei luoghi freschi e acqua in abbondanza

- ha concluso Cirella -".