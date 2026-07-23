Con l’auto contro una ragazzina. Rincorso dal fidanzato e ucciso

Prima un incidente stradale, poi il delitto. Follia omicida a Bari Sardo, in Ogliastra, dove un giovane di 19 anni è stato ucciso in strada a coltellate dopo che aveva investito una ragazzina. Il fratello e il fidanzato di quest’ultima, giovanissimi anche loro, lo hanno ricorso e colpito a morte.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, nella costa orientale della Sardegna. I carabinieri del comando provinciale di Nuoro stanno cercando di fare chiarezza su una vicenda che ieri sera non era ancora del tutto chiara. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

La vittima dell’omicidio avvenuto per le strade dell’Ogliastra è Simone Concas, di Bari Sardo, 19 anni. Intorno alle 18 di ieri il giovane è stato accoltellato nella zona del campo sportivo del paese. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’agguato mortale Concas avrebbe investito con la sua auto una ragazza di 16 anni, ferendola alle gambe. Dopo l’incidente non si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma si sarebbe dato alla fuga. Poco dopo il giovane sarebbe stato raggiunto dal fratello della 16enne e dal fidanzato della giovane. A quel punto sarebbe scoppiata una violenta colluttazione, degenerata fino all’accoltellamento del 19enne. Concas è stato colpito più volte con un’arma da taglio. Per lui i soccorritori non hanno potuto fare nulla, inutile anche l’intervento degli operatori del 118, arrivati sul posto anche con l’elicottero Aresu. La giovane investita, che ha riportato gravi traumi alle gambe, si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari. Le sue condizioni non sarebbeo gravi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno verificando le versioni dei fatti e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Fondamentali saranno le testimonianze raccolte e le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per accertare le responsabilità.

Dopo l’aggressione i due giovani sono fuggiti, ma i carabinieri sono sulle loro tracce.