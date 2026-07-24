Ladro in azione in casa scoperto dal proprietario, ferito a coltellate

Un ladro di 37 anni è stato ferito in modo grave dal proprietario di un’abitazione che lo aveva sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove un 50enne ha visto l’uomo incappucciato nella propria casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell’Europa dell’Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall’abitazione da carabinieri di Palagonia. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. La Procura di Caltagirone, competente per territorio ha aperto un’inchiesta.