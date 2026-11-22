«Vada a bordo, cazzo!». Più del naufragio della Concordia, più dei 32 morti provocati dalla sua leggerezza, più di ogni altra cosa è stata quella frase pronunciata Gregorio De Falco, capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno che coordinava le operazioni dei soccorsi in quella notte buia e titanica tra il 13 e il 14 gennaio 2012, a segnare il destino di Francesco Schettino, il comandante della nave da crociera riversa su sé stessa come un capodoglio morto dopo l’impatto con gli scogli di Le Scole in cui lui l’aveva cacciata, a poca distanza dall’isola del Giglio.

In quel momento centinaia di persone impaurite, bagnate, infreddolite, prive della benché minima informazione, di qualsiasi istruzione, lottavano per salvare la ghirba. Mentre lui, Schettino, si trovava al sicuro, a terra, dopo aver violato una delle leggi più sacre del codice della navigazione, che impone al comandante di essere l’ultimo a lasciare la sua nave in pericolo.

Quella frase - rilanciata attraverso file audio spietati - divenne un meme prima dei meme, fu stampata su magliette che, messe in vendita già pochi giorni dopo la tragedia, andarono a ruba. E condannarono Schettino all’infamia perenne in un Paese dove prima o poi si riabilita chiunque. E vedremo se questo destino clemente toccherà anche a lui, ora che tornerà a confrontarsi con quel mondo infame che ne ha fatto un simbolo di tutti i difetti più cinematograficamente tollerati degli italiani, da Nerone ad Alberto Sordi: l’indolenza, il sotterfugio, l’individualismo, l’autoindulgenza, il pressapochismo, la vanità.

Già, la vanità. Quando un anno dopo la tragedia un inviato di Le Monde andò a trovarlo nella sua Meta, il paese di marinai di vicino a Sorrento, il giornalista notò la camicia finalmente abbottonata dell’ex comandante. Che nelle immagini che giravano di lui, scattate prima del naufragio, era sempre con gli occhiali da sole e la camicia abilmente sbottonata sotto la divisa, a esibire l’abbronzatura guadagnata sotto i soli di mezzo mondo. Era un altro Schettino, quello, la vanità è un’aggravante insostenibile per i reietti, anche se abitano centinaia di fotoricordo scattate nei saloni pacchiani delle navi più lussuose.

Eppure, prima di quel maledetto inchino al Giglio, quella manovra imprudente fatta per salutare l’isola di un suo marinaio - una vecchia tradizione marinara, questa - prima dell’infamia e dei processi e degli insulti e delle camicie abbottonate, c’era stato uno Schettino buon marinaio: la famiglia di naviganti, gli studi al nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, la gavetta sui traghetti della Tirrenia, il suo primo incarico alla Costa come addetto alla sicurezza - quanto se la ride il destino, talvolta. Qualcuno dei suoi colleghi, intervistato dopo l’affondamento, lo ricordava come un ufficiale preparatissimo, saggio, equilibrato, disponibile. Qualche volta - pare - arrivava consigliare gli ufficiali più anziani. Tutto così poco italiano, tutto così poco schettiniano.

Resta quella notte in cui l’Italia si fermò per seguire il suo Titanic. La notte che «su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo», cantava Francesco De Gregori. La notte in cui le crociere persero la loro innocenza, 32 persone la vita e Schettino la sua spavalderia. E alle 23,08 chiamò la moglie Fabiola e le disse: «Fabì, ho finito la mia carriera di comandante».

Torni a bordo del mondo, Schettino, cazzo!