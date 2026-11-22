La memoria, che funziona come un album, ci recapita subito alcune facce: Raul Gardini, Sergio Castellari e, prima di loro, Luigi Lombardini. Colpi di pistola mai decifrati fino in fondo e tre croci che oggi diventano quattro con Gianni De Gennaro. Cinque se si aggiunge Gabriele Cagliari, tre giorni prima di Gardini. Morti eccellenti, al crocevia delle istituzioni e dei sospetti, ufficialmente catalogate alla voce suicidi ma su cui aleggiano dubbi. Furono uccisi o lo fu qualcuno di loro? O, magari, ipotesi avventurosa ma coltivata con tenacia, costretti in qualche modo ad andarsene da questo mondo? È quel che si continua a mormorare sulla fine, inattesa e repentina, nei salotti lussuosi di Palazzo Belgioioso, di Gardini.

Quel 23 luglio 1993, in piena tempesta Mani pulite, l’ex re della chimica ha un appuntamento fatale con Antonio Di Pietro per un drammatico interrogatorio sulla maxi tangente Enimont. Ci sono in gioco interessi incalcolabili, posizioni apicali nella macchina dello Stato, fra i partiti e negli alti apparati della pubblica amministrazione. L’imprenditore dovrebbe parlare a lungo, ma la deposizione nemmeno comincia. Gardini è solo un corpo in quell’appartamento sfarzoso, a pochi passi dalla casa di Alessandro Manzoni. Qualcuno chiama in causa la mafia cui sarebbero arrivati, per il tramite degli andreottiani siciliani, alcuni rivoli di quel fiume di denaro. Solo ipotesi. Per Di Pietro non ci sono dubbi: «Fu Gardini liberamente a togliersi la vita». Forse non sopportava che la sua immagine venisse strappata, immaginava e già scorgeva i verbali in uscita con le sue parole nelle mani severe dell’opinione pubblica, in definitiva non tollerava la polvere.

È lo stesso turbinio che potrebbe aver travolto De Gennaro: chi ha lo standing del numero uno fatica a convivere con le perquisizioni, le manette, le fughe di notizie. La routine che diventa uno sfregio a quel che si era fino a poco prima. Quella mattina la notizia dello sparo percorre poche centinaia di metri e rimbalza fra le panche della chiesa di San Babila, dove sono in corso i funerali di Cagliari. L’altro lato della chimica e di Enimont. Quello pubblico. L’accordo è saltato, i 150 miliardi della colossale stecca sono evaporati, tutti li cercano. Cagliari, dopo una lunghissima detenzione nel «canile» di San Vittore, ha infilato la testa in un sacchetto di plastica, nel water della cella, e si è soffocato. Un gesto quasi incredibile, ai limiti della volontà umana, che sconcerta e semina incertezze. I magistrati replicano: nelle letteratura scientifica ci sono precedenti che spazzano la nebbia delle obiezioni. Ma le critiche e i punti di domanda restano sullo specchio dell’Italia contemporanea. Troppi soldi. Troppo potere. Troppi nemici e troppe stranezze. Il suicidio, più o meno credibile, diventa l’unico modo per attraversare passaggi troppo stretti, dove la verità non può passare. Perché comprometterebbe grappoli di potenti. Quei nomi devono restare coperti e chi ha toccati i fili deve morire. Una lettura di certe pagine della nostra cronaca un po’ complottistica, battezzata nel fonte di un’ideologia che è ossessionata dalla potenza dell’antistato e vede all’opera, dietro le quinte, grandi vecchi e burattinai senza volto.

Sergio Castellari coincide con una foto famosa, scattata a febbraio, sempre di quel terribile ’93. Il corpo è disteso a terra, sulla collina di Sacrofano, i piedi sono in primo piano, la pistola è infilata, almeno in parte, nella cintola, a pochi centimetri di distanza c’è una bottiglia semivuota di whisky ancora in piedi e su cui non saranno trovate impronte digitali. Dettagli che mal si conciliano con un’uscita volontaria da questo mondo, anche se tutto può trovare una spiegazione «compatibile».

Castellari è il direttore delle partecipazioni statali e prima di intraprendere l’ultimo viaggio ha incontrato Giulio Andreotti. Il biglietto d’addio è un lampo di feroce ironia, quasi british: «Non desidero che nessuno tranne me e i miei familiari sia presente ai miei funerali». Anche lui aveva ricevuto un avviso di garanzia per Enimont e per la tangente maledetta. Chissà. La solitudine, L’isolamento. Un trattamento duro: a volte qualcosa si sgretola dentro. Ma è sempre bene non escludere la messa in scena. Il verosimile che abbaglia e toglie tutti d’impaccio.

A volte la pressione si fa insostenibile e il suicidio appare l’unico modo per salvaguardare la dignità. È la scelta finale di Sergio Moroni che scrive una lettera in forma di requisitoria a Napolitano. Per Luigi Lombardini, magistrato sardo che si uccide nel suo studio dopo un drammatico interrogatorio condotto da Giancarlo Caselli e dal Pool di Palermo, quel colpo in bocca alza il sipario su una stanza in penombra. L’onore e le accuse infamanti, un duello che in quell’estate ’98 attraversa il Palazzo e lacera la politica, esattamente come oggi.