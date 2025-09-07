Marostica, ex marito accoltella 42enne sul posto di lavoro

"Questa notte si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45". Lo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Che poi aggiunge: "Sul luogo sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere".

Il fatto è accaduto a Marostica (Vicenza). Da quanto è stato possibile accertare, le condizioni della vittima sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. All'ospedale di Bassano, dove è stata trasportata con un'ambulanza, è stata medicata a lungo e poi monitorata dai sanitari durante la notte.

Annovera anche precedenti specifici nell'ambito dei reati di genere l'uomo che ieri sera ha aggredito a coltellate l'ex moglie all'interno della sala slot dove lei lavora. L'uomo è stato condotto presso gli Uffici della Compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza), ed è stato tratto in arresto con l'ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato. Su disposizione del pm in turno presso la Procura di Vicenza, è stato portato alla casa circondariale del capoluogo berico, in attesa dell'udienza di convalida.

Non è la prima volta che l'uomo arrestato la scorsa notte a Marostica (Vicenza) aveva aggredito l'ex moglie, sia durante il matrimonio che al termine della relazione.

Secondo quanto si è appreso, la prima segnalazione di una lite violente nella coppia risale al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione, la donna è andata a vivere a Romano d'Ezzelino, altro comune del circondario di Bassano del Grappa, e lavorava da qualche tempo alla sala slot di Marostica.