Un minivan si rovescia sull'A14 all'alba. Morta una donna, neonato sbalzato fuori dall'abitacolo: è grave

Erano le sette del mattino. Il sole stava già salendo sulla pianura padana, il traffico sull'A14 cominciava a infittirsi con le prime auto dei vacanzieri. All'altezza del chilometro zero e cinquecento, tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli, un cantiere stringeva la carreggiata in direzione nord. Un minivan con sei persone a bordo - una famiglia egiziana, adulti e bambini - percorreva quel tratto quando qualcosa è andato storto. Il veicolo ha perso il controllo e si è rovesciato su se stesso, senza coinvolgere altri mezzi.

Il bilancio è devastante: una donna ha perso la vita sul colpo, mentre il figlio più piccolo, sei mesi appena, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo durante la rotazione del mezzo, precipitando in una scarpata profonda circa tre metri. Recuperato dai soccorritori del 118, il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice tre, ovvero in condizioni critiche. Gli altri quattro passeggeri, tra i quali almeno altri due minori, hanno riportato ferite di media gravità e sono stati ricoverati in codice due.

La dinamica: distrazione o colpo di sonno

Secondo le prime valutazioni degli agenti della sottosezione polizia stradale di Bologna Sud, intervenuti tempestivamente sul posto insieme al personale dell'Ufficio infortunistica per i rilievi di legge, all'origine del sinistro vi potrebbe essere un colpo di sonno o una distrazione del conducente. L'incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere: un tratto di corsia che già impone attenzione massima, spazi ridotti e velocità contenuta. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel ribaltamento, che appare dunque del tutto autonomo.

L'identificazione della vittima, una donna la cui identità non è stata ancora resa nota al momento della diffusione delle prime notizie, era ancora in corso nelle ore successive all'incidente. Il pubblico ministero competente è stato prontamente informato per le autorizzazioni necessarie alla rimozione della salma.

I soccorsi e le operazioni sul posto

L'intervento dei mezzi di soccorso è stato rapido. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale tecnico per i rilievi. Le operazioni, particolarmente complesse anche per la conformazione del terreno, si sono protratte per oltre un'ora, durante la quale la carreggiata è rimasta parzialmente o del tutto bloccata in direzione Bologna, generando code fino a tre chilometri.

Al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi, l'autostrada è rimasta aperta su una sola corsia, con il traffico che procedeva a rilento nella mattinata, in una giornata già caratterizzata da intensi flussi di veicoli per l'avvio del fine settimana estivo.

Una famiglia lontana da casa

Poco o nulla si sa ancora sul nucleo familiare coinvolto. Si trattava di sei persone di origine egiziana, adulti e bambini, che viaggiavano insieme su un minivan. Non è noto se fossero residenti in Italia o in transito, né qual era la loro destinazione. Le circostanze del viaggio, l'identità della vittima e quella del conducente al momento del ribaltamento sono tutte ancora oggetto di accertamento da parte degli inquirenti.

La comunità egiziana è tra le più numerose in Emilia-Romagna: secondo i dati del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la provincia di Bologna ospita una delle concentrazioni più significative di cittadini egiziani sul territorio nazionale, molti dei quali impiegati nel settore manifatturiero e agricolo.

L'ennesima vittima di un sabato di esodo

L'incidente sull'A14 si inserisce in un quadro più ampio di sinistri che puntualmente si moltiplicano nei weekend estivi, quando le autostrade italiane si riempiono di famiglie dirette al mare o in vacanza.

La stanchezza accumulata, i lunghi tratti percorsi nelle ore notturne o nelle prime luci dell'alba, la presenza di cantieri aperti su infrastrutture che richiedono manutenzione continua: sono tutti fattori che aumentano esponenzialmente il rischio. Il colpo di sonno, ipotesi avanzata dagli inquirenti in questo caso, è una delle cause più frequenti di incidenti autonomi in autostrada, spesso letale proprio perché avviene senza alcun segnale d'allarme.