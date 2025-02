Morso alla testa da un cane, neonato ricoverato in codice rosso a Firenze

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

Un neonato di 15 giorni sarebbe stato morso alla testa dal cane di famiglia, un esemplare di piccola taglia. Trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il piccolo ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso anche il papà del bimbo, 24 anni, che ha avuto un malore. Sull'accaduto indaga la polizia.

È successo attorno alle 13.30 di venerdì 21 febbraio in un appartamento di via Franchetti, una traversa di via Bracca nel quartiere Novoli.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l'sarebbe avvenuta mentre era in corso un pranzo di famiglia. In casa erano presenti i genitori del neonato, che sono subito intervenuti. A portare il bimbo in ospedale è stata la madre.