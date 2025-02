L'orrore su Giulia, la bimba sbranata dal pitbull: ecco come è morta

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Giulia Loffredo, la bimba di appena 9 mesi morta ad Acerra (Napoli), dopo essere stata sbranata dal cane di razza pitbull di famiglia. Una fine atroce che ha sconvolto tutta Italia, portando molti a interrogarsi, ancora una volta, sulla necessità di regolamentare il possesso di certi animali.

Sono arrivati gli esisti dell'esame autoptico svolto sul corpicino della bambina, e da questi è emerso un quadro devastante. Stando a quanto rivelato dal medico legale, la neonata è stata morsa più volte dal cane, che l'ha infine uccisa quando le sue fauci hanno raggiunto il collo, spezzandolo. Un vero e proprio orrore compiuto su una bimba debole e indifesa.

In questo momento il pitbull si trova ancora con il personale della Asl Napoli 2 Veterinaria, che sta eseguendo i dovuti controlli. Non sono state ancora rinvenute tracce ematiche riconducibili alla piccola Giulia nella bocca del cane, ma devono essere eseguiti ulteriori accertamenti.

Di certo sappiamo che Giulia è morta nel letto dei genitori, mentre il padre dormiva e la madre si trovava sul posto di lavoro.

La procura della Repubblica di Nola che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e gli inquirenti indagono per ricostruire ogni singola fase di questa tragedia, e risalire a eventuali responsabilità. Il papà della piccola risulta indagato ma a piede libero. Il giovane si sarebbe addormentato sul letto dopo essersi steso vicino alla figlia, e non si sarebbe accorto di niente. Quando, una volta svegliatosi, ha infine compreso la situazione, era ormai troppo tardi per Giulia. L'uomo, che è stato trovato positivo ai cannabinoidi, è indagato per atto dovuto.

Conclusa l'autopsia, il corpo della piccola è stato riaffidato alla famiglia e questa mattina - giovedì 20 febbraio - si sono tenuti i funerali a porte chiuse nel duomo di Acerra (Napoli). La funzione è cominciata alle nove, e i parenti di Giulia hanno potuto dirle addio.

" Almeno nel giorno dei funerali, la famiglia di Giulia chiede un poco di rispetto per il grande dolore che sta vivendo, pregando tutti di spegnere i riflettori per un giorno, e non pressarla nei momenti dell'ultimo saluto alla

Sono tutti in uno stato confusionale il loro dolore è troppo grande"

bambina", ha dichiarato, il legale che sta assistendo il padre della bambina, come riportato da Leggo.it. "