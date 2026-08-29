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Cronaca nera

Napoli, 75enne trovata carbonizzata in casa: fermata la figlia per omicidio

La Procura di Torre Annunziata contesta alla donna anche il tentato incendio. Avrebbe tagliato il tubo del gas e appiccato il fuoco nell’abitazione della madre

Redazione web
Carabinieri
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Una donna di 75 anni trovata carbonizzata nella propria abitazione e, poche ore dopo, il fermo della figlia convivente. È la svolta nelle indagini sulla morte avvenuta a Gragnano, in provincia di Napoli, dove la Procura di Torre Annunziata ha disposto una misura precautelare nei confronti della figlia della vittima con l’accusa di omicidio volontario e tentato incendio. La decisione è arrivata al termine dell’interrogatorio della donna. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbero emersi “gravi indizi di colpevolezza” che hanno portato la Procura a disporre il fermo.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Vittorio Veneto. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la figlia 45enne avrebbe tagliato il tubo del gas e successivamente cercato di appiccare il fuoco all’abitazione materna. Il principio d’incendio che ne è seguito avrebbe investito la 75enne, provocandone la morte. La figlia sarebbe affetta da problemi psichici, una circostanza che dovrà comunque essere accertata.

Quando è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano e del Nucleo radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai vigili del fuoco. La salma poi è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti, mentre l’abitazione è stata posta sotto sequestro.

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