"Senza vestiti, solo le scarpe". I dubbi della famiglia sulla morte di Simona

La morte di Simona Cinà in una piscina di Palermo è avvolta ancora dai troppi dubbi, quelli che la famiglia della pallavolista sta cercando di dipanare in queste ore. " C'è qualcosa di strano, non abbiamo neppure trovato i vestiti di mia sorella, non c'erano al nostro arrivo. C'erano solo le scarpe ", ha dichiarato sua sorella Roberta. " Aveva un bracciale di mia mamma a cui teneva molto e lo abbiamo trovato dentro la borsa conservato, quindi vuol dire che lei era pienamente in se, perché ha pensato di conservare il bracciale. Mia sorella Simona non si drogava, beveva raramente e curava molto il suo corpo ", ha aggiunto la ragazza, gemella della vittima.

Ma i suoi dubbi sono quelli di un'intera famiglia distrutta dal dolore per una morte che non ha ancora una spiegazione. " Voglio sapere cosa è successo a mia figlia, perché è morta...Era una brava ragazza, studiava, amava lo sport e la conoscevano tutti. Era solare, non litigava mai con nessuno e portava sempre a termine i suoi traguardi. Lo sport era la sua vita, curava il corpo, studiava al terzo anno di università. Noi vogliamo sapere cosa è successo a mia figlia, questo soltanto ", sono le parole della mamma, che chiede venga fatta luce. Il padre va più nello specifico e solleva dubbi circostanziati e leciti: " C'erano solo bottiglie d'acqua, la piscina era pulita, noi abbiamo chiamato per avere notizie su mia figlia. Dov'è finito l'alcool? Non è normale che ci fosse solo acqua, nessuno ci ha chiamato. Mia figlia era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo ".

Le parole dei fratelli della vittima spezzano il cuore ma chiedono risposte: " Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina, coperto da un telo, indosso il costume. C'erano le pattuglie dei carabinieri e l'ambulanza. Ma ci sono tante cose che non tornano: era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici ". I dubbi sono anche quelli dell'avvocato, che ha sottolineato alcune stranezze: " Ci sono pochi, anzi pochissimi video della festa di laurea. Non ci sono immagini della torta, della festa, niente. Chissà come mai... Strano, no? ".

Riteniamo anomalo il mancato sequestro della villa in cui è morta Simona. La consolle è stata rimossa dopo poche ore perché, pensate, la villa va a affittata per un'altra festa... E risulta anche in vendita

